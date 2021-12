Azza présente le REGIS 902, le Cube Mini se fait plus grand et plus kitsch !

AZZA est une marque relativement méconnue, elle fait avant tout dans le boitier assez design et pas toujours très commun. Nous été en mesure d'apprécier nous-mêmes certaines de ses créations en ayant tâté le Pyramid Mini 806, le CAST, puis le Cube Mini 805 ! Le constructeur en a récemment dévoilé un autre s'insérant parfaitement dans cette lignée, mais plus précisément celle du Cube Mini 805, puisqu'il s'agit encore d'un cube, mais en plus grand ! Bizarrement, AZZA a opté pour le baptiser REGIS 902, allez savoir pourquoi. Cube Maxi 902 aurait peut-être mieux collé avec l'autre. Ce n'est pas qu'on a une dent contre Régis, mais ce n'est clairement pas ainsi qu'on aurait baptisé un boitier qui se veut « premium »... Enfin bon, faisons avec.

À l'imagine du Cube Mini 805, le REGIS 902 est un dé posé sur un grand socle en aluminium de 8 mm d'épaisseur machiné au CNC élevant ce monstre à 17,5 cm du sol (au plus haut) et qui est donc incliné à 45° de sorte à pouvoir admirer votre configuration via les vitres fumées des façades supérieures. Les deux autres (celles en contact avec le socle) sont en aluminium brossé gris fumé, avec un peu mesh pour la ventilation. Les panneaux laisseront aussi apparaître les accents en or du cadre en acier du boitier sur chaque côté. C'est sur le panneau à droite que vous trouverez également les I/O, à savoir un bouton on/off, un autre pour le RGB, les jacks audio 3,5 mm, de l'USB-C et de l'USB-A. Enfin, il ne faudra pas espérer beaucoup d'apports d'air en provenance de la façade, considérant qu'elle est avant tout occupée par un grand miroir infini ARGBisé ! Mais des ouvertures semblent tout de même avoir été prévues le long des côtés de la façade. Voici pour l'esthétique.

Sur le plan technique, il faut compter avec un boitier ATX plutôt spacieux mesurant 529 x 481 x 610 mm (soit 155,21 litres) et pesant tout de même 12,5 kg à vide ! L'intérieur est plus ordinaire et typique d'un boitier cube. La carte mère Mini-ITX, Micro-ATX ou ATX sera donc posée à l'horizontale et bénéficiera de 7 slots d'expansion. Dommage que malgré ses dimensions, le REGIS 902 ne peut prendre de l'EATX. Il n'y a pas vraiment de limite pour le ventirad, à moins d'arriver à trouver un exemplaire faisant plus de 210 mm. Grâce aux 3 slots verticaux, la carte graphique pourra se positionner horizontalement ou verticalement, avec une limitation respective de 336 mm et 320 mm pour sa longueur.

Enfin, il vaudra mieux s'équiper d'une mobale avec plusieurs emplacements M.2, puisque le boitier n'a de place que pour 2 SSD 2,5" et un seul disque dur 3,5". On s'y attendait, le REGIS 902 ne possède aucune ventilation par l'avant, mais prendra 2 x 120/140 mm sur les panneaux droite et gauche, et 1 x 120/140 mm à l'arrière. Notons tout de même l'ouverture pour ce dernier, plus boitier que grille... Alternativement, les panneaux latéraux peuvent aussi accueillir de l'AIO 240/280 mm. Bon, tout ça n'est pas bien fou pour un boitier qui fait presque deux fois la taille d'une tour ATX standard.

Voilà pour le tour du propriétaire. Qu'en penser ? Esthétiquement, on ne peut nier que le boitier est plutôt intéressant par son aspect très original, « classe » et premium, à défaut peut-être d'être discret et pratique. Toutefois, il faut aussi reconnaitre qu'il est affreusement banal et faiblard d'un point de vue technique et de la capacité, et c'est bien dommage, d'autant plus qu'AZZA en veut tout de même 400 $ !