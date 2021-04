AMD a lancé en silence ses APU Cezanne, ce qui ne sent pas bon pour une dispo au détail, comme Renoir. D'ordinaire, la firme communique de manière très volubile, mais là, c'est passé crème, et en douce. En fait, AMD aurait déclaré que ces puces seraient vendues un peu partout chez les VPC un peu plus tard dans l'année, mais n'a pas donné de date ni plus de détail. C'est assez incompréhensible pour quiconque voudrait se monter un barebone par exemple, du type ASRock X300 testé dans nos colonnes. Mais en l'absence d'explications officielles, peut-on nous reprocher de ne pas comprendre ?

Il y a trois bousins lancés depuis hier, dont un test très succinct du plus gros. Voici le tableau récapitulatif Cezanne, mais avec du Renoir aussi pour voir les différences visibles.

Nom de ? coeur de pirate Frequences COeur GEPEHU 5700G 8c/16t 3.8/4.6 GHz 8 coeurs VEGA à 2 GHz 4700G 8c/16t 3.6/4.4 GHz 8 coeurs VEGA à 2.1 GHz 5600G 6c/12t 3.9/4.4 GHz 7 coeurs VEGA à 1.9 GHz 4600G 6c/12t 3.7/4.2 GHz 7 coeurs VEGA à 1.9 GHz 5300G 4c/8t 4/4.2 GHz 6 coeurs VEGA à 1.7 GHz 4300G 4c/8t 3.8/4 GHz 6 coeurs VEGA à 1.7 GHz

Il y a des points d'achoppement quand même entre les 5000G et 4000G. Premièrement, on a du Zen 3 contre du Zen 2, ce qui implique des changements au niveau des CCX. Ensuite le cache L3 est officiellement doublé si on compare les fiches produit sur le site d'AMD (par exemple le 4700G et le 5700G) On ne sait pas si les coeurs VEGA sont différents, AMD étant très secret sur leur nature. Au final, de belles pièces qui auraient pu remplacer l'absence totale de GPU, le temps que les choses se décantent un peu, mais trouver ça chez les OEM, il faudra bien fouiller, et à prix surement d'or.