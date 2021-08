C'est bien beau de les nommer Xe ou DG1/DG2, mais ça n'en fait pas une gamme pour autant ! Intel a donc décidé de baptiser sa future ligne de cartes graphiques ARC, nous parlerons désormais d'Intel ARC. Mais au même titre que Radeon ou GeForce, il faut ensuite préciser le modèle. Et pour cela, le géant bleu a donné des noms, plutôt que des références précises pour le moment. C'est ainsi que la série que nous connaissions comme DG2 (version 512 teasé par Koduri au Computex dernier, mais version 128 en route également) sera appelée Alchemist.

Pour marquer le coup, voilà les premières images officielles et bien propres des DG2 512 et 128 ci-dessous.Toutefois, la firme ne s'est pas contentée de mettre au point ces GPU, elle a aussi planché sur le futur, qui comporterait apparemment les puces DG3 que l'on retrouverait dans la saga Battlemage. La suite ? Ce seraient Celestial et Druid, Intel fait dans l'ésotérisme et l'héroic fantasy ! Une première vidéo de gameplay a été dévoilée à l'occasion, mais en l'absence de chiffres et de comparaisons avec la concurrence, difficile d'en tirer une quelconque leçon.

Autre point, Intel bosserait également sur une technologie d'upscaling type DLSS, accéléré par l'IA. Bien que le géant ait admis suivre le FSR d'AMD de près, sans confirmer que ses GPU l'accepteraient, ce qui devrait être le cas puisque la chose est open source, donc amenée à évoluer, Intel a confirmé que ses ARC Alchemist accélèreraient le ray tracing et aurait une solution d'IA super sampling. Les bleus ne comptent donc pas arriver en victimes expiatoires, et auront déjà des GPU équipés pour rivaliser. Par contre, là où des efforts colossaux doivent être faits, c'est sur la mise au point de pilotes. À ce jeu, Intel n'est clairement pas le plus doué des trois, en attestent nos crashes relevés lors du test du Ryzen 5700G.