En cette année 2021, l'univers s'est clairement donné le mot et absolument toutes les planètes semblent désormais être alignées pour une continuité de l'ennui maximum certainement encore pendant de trèèeess longs mois au train où vont les choses. Libre à vous de suivre les conseils médicaux dispensés par Thibaut et de visiter votre proctologue plus souvent, quant à ceux qui préfèrent l'introspection à l'intrusion, le yoga et la méditation ça marche souvent très bien aussi.

À moins d'avoir hiberné pendant la dernière année (et franchement, on ne vous en voudra pas, vous n'avez rien manqué), personne n'aura raté la nouvelle que les prix de nombreuses matières premières sont en train de flamber pour diverses raisons microéconomiques, macroéconomiques et de nature géopolitique, métaux précieux et terres rares en tête, et cela va forcement encore avoir un impact sur ce qui nous intéresse le plus, à savoir les prix du matériel informatique.

Histoire de retourner encore un peu le fer dans la plaie déjà brûlante, vous serez certainement ravis d'apprendre que l'un des métaux obtenus à partir de la deuxième matière la plus abondante dans notre croûte terrestre (à hauteur de 25,7 à 28 % de sa masse selon les sources) a vu son prix exploser de 300 % en moins de deux mois, au point où celui s'échange soudainement comme un métal précieux ! Certes, le silicium ne coche pas exactement toutes les casses pour être entièrement classé comme un vrai métal, c'est en réalité un métal non ferreux, mais le message reste le même et le problème aussi. Le silicium est utilisé sous diverses formes pour plein de choses, pour les wafers servant à la production des semiconducteurs, mais aussi le béton, le verre, les voitures, les panneaux solaires, et tout ce qui intègre ou est fabriqué en silicone.

Et parce que la Chine est de très loin le pays numéro 1 de l'extraction et de la production de cette matière et que le pays est actuellement aux prises avec une grosse crise de l'énergie — par ailleurs en train de se répandre dans le monde entier — qui a déjà fortement impacté son industrie, les dominos tombent l'un après l'autre, et le château de cartes qu'était apparemment déjà la chaîne d'approvisionnement mondiale est tout simplement en train de s'effondrer... Il s'avère pourtant que cette fragilité désormais exposée au grand jour avait déjà été pointée du doigt au fil des dernières années, des avertissements visiblement tombés dans l'oreille d'un sourd, comme trop souvent.

Ainsi, alors que les prix de la tonne de silicium variaient auparavant généralement entre 1070 et 2200 €, ils dépassent désormais souvent les 9000 € - soit un joli + 300 % et des poussières ! Là encore, il ne faudrait pas espérer un rétablissement très rapide, certains estiment déjà que les prix pourraient rester à ce niveau au moins jusqu'en été 2022 et jusqu'à ce que plus de moyens de production entrent en services au cours de la deuxième moitié de l'année... Beaucoup de choses sont censées s'améliorer en 2022, comme la pénurie de semiconducteurs selon Lisa Su, espérons qu'il y aura eu un peu de vrai dans tout ça. (Source)