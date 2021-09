Les prix des terres rares et métaux explosent, et donc l'éléctronique avec ?

C'est un sujet qui n'avait jamais vraiment préoccupé grand monde jusqu'à récemment, ni politicien ni consommateur, mais les choses sont en train de changer, et pas qu'un peu. Selon Nikkei, l'industrie du semiconducteur, dont la chaine d'approvisionnement est extrêmement dépendante des ressources naturelles et de leur disponibilité, se trouve a un point d'inflexion critique, alors que les prix des matières premières cruciales ont enregistré une hausse fantastique en l'espace d'un an !

Ce ne serait évidemment pas qu'un seul facteur qui serait responsable de cette évolution dramatique, mais plutôt une conjonction « parfaite » de plusieurs, comme l'affaiblissement des chaines d'approvisionnement à cause de la pandémie, l'explosion de la demande (notamment avec l'électrification croissante de notre quotidien), et aussi les tensions politiques entre la Chine et les USA - qui sont les deux pays qui produisent le plus de métaux des terres rares. Ci-dessus, un tableau récapitulant la hausse annuelle constatée pour les matières premières les plus demandées, ainsi que leur usage, afin de pouvoir mieux juger de leur importance pour le monde moderne de 2021 et celui de demain, indispensable pour tout son équipement et ses technologies.

Quoi ? Évolution du prix entre septembre 2020 et septembre 2021 Usage Carbonate de lithium +150 % Batteries, céramiques, appareils mobiles, énergie nucléaire, aérospatial, sous-marins Oxyde d'holmium +109,4 % Aimants, alliages magnétorestrictifs pour capteurs et actionneurs Étain +81,8 % conditionnement de semiconducteurs, montage des puces et composants Praséodyme, alliage de néodyme +73,7 % Ingrédients essentiels pour les aimants NdFeB des batteries, haut-parleurs, moteurs, éoliennes, munition à guidage de précision, etc. Oxyde de terbium +60,4 % LEDs, écrans, piles à combustibles haute température, lasers et sonars Aluminium +55,4 % Pièces mécaniques, boîtiers métalliques Cobalt +51,5 % Batteries, production de puces complexes, équipement médical et de défense, aérospatial, etc. Cuivre +37,3 % Tous composants électroniques, pièces mécaniques et câblages

Oui, ça pique et ce n'est peut-être pas terminé. En tout cas, on devine bien les conséquences qu'auront des coûts de production plus élevés pour les fabricants, que ces derniers ne pourront qu'absorber jusqu'à un certain point - certains le pourront plus que d'autres - et qui a peut-être déjà été atteints. Il faut donc s'attendre à ce que les prix vont (encore) grimper pour le consommateur final, si ce n'est déjà fait, et l'on ne parle évidemment pas que des cartes graphiques ou des cartes mères, mais bien toute l'électronique de manière générale et tout ce qu'elle touche.

Que peut-on y faire ? Dans l'immédiat, pas grand-chose, ramener une production locale comme tout le monde cherche à le faire, y compris l'Europe, ne résoudra qu'un seul aspect du problème. La géopolitique pèse aussi particulièrement lourd dans ce dysfonctionnement, alors que la Chine et les USA se chamaillent ouvertement pour la suprématie économique du 21e siècle, le premier pour l'atteindre et l'autre pour la garder, mais cet aspect-là serait probablement moins important si la Chine n'était pas responsable de 58 % de la production mondiale de métaux des terres rares et près de 85 % de la production de raffinage. Autrement dit, même ce qui est extrait aux USA doit dans la plupart des cas passer par la Chine afin d'être exploitable. Et c'est bien cet avantage majeur qui donne à la Chine du poids dans ses « négociations » avec les USA, que ce dernier essaye de contrer avec sa liste noire d'entités chinoises et le contrôle des exports vers son rival.

Il est donc d'avis de certains analystes que l'escalade des tensions entre les deux superpuissances ne pourra que pousser encore vers le haut les prix de ces matières premières sur le long terme... Chouette ! (Source : Nikkei, ManiacGeek)