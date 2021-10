La pénurie des matières premières et la hausse mondiale des demandes ont eu pour conséquence une flambée des prix, qui a eu comme effet pervers d'augmenter les consultations en proctologie pour hémorroïdes et autres rectorragies. C'est moche, mais ça fait mal il parait, nous parlons de la flambée de prix bien entendu ! Dans le lot, le cuivre occupe une place prépondérante dans la constitution de chers composants, que ce soit dans les PCB ou certains petits éléments électroniques, voire systèmes de refroidissement. Digitimes a observé que le prix à la tonne avait mangé 20 % en moins de trois trimestres, passant de 7755 dollars US fin 2020 à 9262 cette semaine.

On vous laisse imaginer que les coûts de production vont augmenter par ce biais, en plus de la demande mondiale énorme, ou encore des transports maritimes par containers / avions de oui-oui qui ont explosé, voire les coupures d'électrons chinoises. Il n'y a pas à dire, on vit une époque formidable, si vous trouviez votre vie d'avant COVID pénible, voire chiante, vous devez la regretter aujourd'hui. Le bon effet, c'est que les lecteurs de CDH devraient n'acheter que s'il est nécessaire de le faire, et le Neeed vous aidera du mieux qu'il peut pour vous proposer le meilleur prix du moment, le moins anormal possible. Les consoles aussi pourraient voir leur prix monter, ou celui des jeux grimper pour compenser toutes ces hausses.

oué oué, je suis très satisfait de la situation !