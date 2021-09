Au départ, il y a un an, nous avons vu les cartes et CPU absents des rayons, et la guerre du transistor a commencé. En ont découlé des prix ahurissants, bien des gens aimeraient que leur salaire prenne +50% en un claquement de doigts ! Et puis petit à petit, nous avons vu les cartes en stock, et c'est encore le cas aujourd'hui, le Neeed en atteste tous les jours. Il y a des cartes chez les VPC, mais les prix restent gonflés comme les boobs de Lolo Ferrari (faut avoir de la culture pour savoir qui c'est, eh oué !). Du coup c'est un étrange sentiment qui rode, finalement plus désagréable que le premier qui était justifié : des prix hauts mais production insuffisante. On se doute que dans le lot, les grossistes ou même les marques vendent à prix d'or et margent comme des saligauds. Lisa Su a donné une explication plus évasive.

Selon elle, les demandes qui excèdent la production ont toujours existé, avec des hauts et des bas. Le cas présent, elle remarque que ce n'est plus ce schéma qui s'applique. Elle pense que le premier semestre 2022 va être très tendu, et prédit un allègement pour le second semestre 2022, arguant que les usines de fabrication qui sont en train de sortir de terre devraient permettre un retour à quelque chose moins anormal, elle met le "changement" d'habitude de consommation des gens sur le dos de la pandémie. Il y a probablement du vrai, mais il y a surtout une grosse langue de bois sur les marges de tous les intervenants, depuis la fabrication jusqu'aux VPC, avec certains qui doivent se sucrer plus que d'autres, et probablement les mêmes, ceux qui ont les stocks. Elle a bon dos la pandémie...