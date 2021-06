Si vous avez cherché récemment à acquérir une carte graphique, vous avez dû rapidement vous rendre compte d’un léger problème : plus un seul GPU n’est en stock nulle part, et même les moins véloces GT 710 et autres GTX 960 dépassent allègrement la centaine d’euros. Pour autant, la production n’a pas tant dégringolé que cela avec le COVID, les firmes commentant davantage sur un « problème de demande » que de souci de productions.

Pour éclaircir tout cela, le cabinet d’experts John Peddie Research nous propose aujourd’hui ses estimations quant au nombre d’unités de cartes graphiques pour PC (tout marché confondu) vendues sur ce premier trimestre 2021. Avec un bond de 38,74 % d’une année sur l’autre, la demande a clairement explosé, et cela n’est pas près de changer avec des prévisions d’une croissance de 2,87 % par an jusque 2025.

Côté vendeurs, la distribution des parts de marchés reste stable avec une écrasante domination d’Intel (68 %) du fait de ses GPU intégré au sein des processeurs, s’en suit AMD (17 %) puis NVIDIA (15 %), même si les verts marquent une croissance sur ce domaine de 3,9 % par rapport au trimestre précédent. Enfin, et cela réjouira les gamers, pour ce qui est des GPU dédiés pour PC fixes, leur nombre de ventes s’est amélioré de 7 % par rapport au trimestre précédent ; mais force est de constater que cela n’est point suffisant. Sur ce terrain, le caméléon bat à plate couture AMD avec 81 % des parts de marché, soit 6 % de plus que pour Q1 2020 : une situation qui trahit davantage les limites de la production en flux tendus et, à travers elle, la puissance relative des firmes incriminées plus que la qualité des cartes proposées.

Bref, la situation a beau s’éclaircir, ce n’est pas demain que l’on trouvera une carte graphique bon marché. Néanmoins, la production devrait continuer à aller croissant, et la demande, en particulier côté professionnels, est également censée décroître avec le retour progressif du travail en présentiel. Rendez-vous au trimestre suivant pour un nouveau point ? (Source : John Peddie Research)

Rassurez-vous, le constat est tout aussi alarmant chez les rouges !