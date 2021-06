Il est de plus en plus fréquent aujourd'hui de voir le monde de l'actualité s'enflammer rapidement sur quelques mots sortis d'un tweet, en cherchant à interpréter la pensée de son auteur ou formuler des hypothèses, le tout basé sur très peu d'informations. Nous sommes habitués aux fuites et rumeurs qui circulent dans le monde hardware, mais les softwares sont parfois touchés, et c'est donc au tour de Microsoft de voir son lot de rumeur suite à un message publié sur le réseau social connu sous le nom de Twitter, cherchant à attirer les gens auprès du prochain événement de la Raymonde, le 24 juin prochain. Pour rappel, ce show est loin d'être une surprise, puisque Nadella avait promis il y a quelques jours de faire une très grosse annonce à propos de Windows.

Alors pourquoi autant de pincettes nous direz-vous ? Et bien parce que de nombreuses réactions de personnes - dont certaines n'ont pas dû suivre ou lire ce qu'il s'est passé durant la conférence Build 2021 - partent directement sur assumer qu'il s'agira de l'annonce d'un Windows 11, rien que ça. Il faut dire que les astres semblent bien réunis pour une telle rumeur : Windows 10 a déjà 6 ans, ses projets annexes sont arrêtés puis annoncés comme intégrés, il y a un paquet de teasing chez l'éditeur... Bref, le bon mélange explosif pour obtenir son lot d'hypothèses plus ou moins farfelues.

Néanmoins, il faut rappeler plusieurs points à ce sujet : déjà le nommage, qui depuis déjà quelque temps est plus ou moins oublié - à l'instar de Mac OS X - au profit d'un numérotage, qui sont en soit des nouvelles versions majeures de Windows une fois par an. Et oui, l'une des mises à jour majeures - en ce moment, celle de fin d'année - est de taille conséquente et modifie drastiquement certains éléments de l'OS. Depuis 2015, Windows 10 a été refait plus d'une fois et ne ressemble plus entièrement à sa version d'origine, que ce soit visuellement ou au niveau du cœur même du système.

Il est donc effectivement probable qu'il y aura une grosse annonce, très impactante pour les utilisateurs, qui risque d'être le résultat de la fusion de nombreux projet au sein de Windows 10. En revanche, nous ne sommes plus sur du software à l'ancienne, mais sur un développement comme service, donc pour la plupart des utilisateurs ça sera simplement une très grosse mise à jour. Peut-être que le nom changera, à voir, mais cela ne sera pas réellement comme le passé, l'achat d'une nouvelle licence ou d'un nouveau logiciel. Car que cela nous plaise ou non, Windows n'est plus réellement un OS sous sa forma connue depuis Windows 2000 - à savoir un logiciel avec des gros patchs - mais un service mis à jour en continu, et ce même lorsque les changements sont excessifs. Et si vous suivez nos billets Insider, vous pourrez déjà avoir un aperçu du futur de Windows, même si celui-ci est attendu pour dans 4 mois minimum.