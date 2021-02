En décembre dernier, GeekBench nous faisait le cadeau d’un score d’Alder Lake-S, la déclinaison pour PC de bureau des futurs CPU d’Intel, arrivant pour la 12e génération d’ici une petite année — théoriquement tout du moins. Prévue pour un passage longuement attendu sur le 10 nm, Alder Lake apportera également une architecture hétérogène mêlant des cœurs basse consommation à des plus volumineux cœurs haute performance. Les détails précis ne sont pas encore connus, notamment au niveau du partage de ressource entre clusters, mais seuls les gros bousins pourront faire usage de l’HyperThreading.

Or voici qu’une nouvelle fuite GeekBenchienne se présente, cette fois-ci concernant une puce mobile du haut du panier : Alder Lake-S. Détectée avec 14 cœurs et 20 threads, l’organisation la plus probable serait un cluster rassemblant 6 cœurs rapides pour un autre de 8 plus lents : voilà qui devrait coûter bonbon en surface de silicium ! Néanmoins, un tel agencement devrait permettre une autonomie démultipliée, les parties les plus gourmandes étant désactivées en utilisation légère de l’appareil, d’où le succès du big. LITTLE (nouvellement DynamIQ) sur téléphones portables.

Pour le reste, le beau affiche une fréquence de 4,7 GHz au maximum, mais une fréquence moyenne de 4,2 GHz, probablement du fait de divers boost et/ou contraintes thermiques. Côté cache, la détection semble aux fraises pour le L1, mais les 1,25 Mio par clusters semblent cohérent, tout comme le L3 unifié de 24 Mio. Quant à la partie graphique, il s’agit sans surprise d’une Xe affichant fièrement 96 EU et une cadence de 1,15 MHz pour... 6 Gio de VRAM, là ou la machine utilisait 16 Gio de RAM. Un espace réservé ? De la GDDR embarquée à proximité ? De la HBM ? Mystère mystère, la hype monte.

Notez que ce test a été effectué en mode OpenCL, ce qui permet surtout de mesurer l’efficacité en calcul généraliste de l’iGPU. Avec un score de 13 438 points, cela placerait la puce légèrement au-dessus d’une MX150 (11 000 points), de la partie VEGA 6 d’un 4600H (11 000 points également) mais en dessous de l’Apple M1 (17 000 points). Reste à voir ce qu’il en sera sur le produit fini ! (Source : VideoCardz via BenchLeaks)