On nous l'avait promis il y a quelques mois de cela, c'est dorénavant officiel : le gouvernement français a commencé le déblocage de plusieurs millions d'euros pour accélérer et maintenir le déploiement de la fibre optique dans les zones rurales, suite à la demande massive des intervenants de tous les bords - associations, syndicats, collectivités, opérateurs... - pour garantir que l'objectif du THD pour tous en 2022 et de la fibre pour tous - à 99,9 % probablement - d'ici 2025. Car soyons réalistes, si on estime qu'environ 80 % de la population française vit en zone urbaine - et devrait recevoir la fibre d'ici 2022 - il reste 20 % de la population en zone rurale, ce qui n'est pas rien lorsque le pays a environ 67 millions d'habitants, nous vous laissons les calculs.

Alors dans la réalité, qu'avons-nous là ? Regardons en détail les chiffres, sachez que c'est assez précis d'ailleurs. Dans la globalité, nous parlons donc de 570 millions d'euros, avec 420 millions d'euros donnés directement aux régions afin de mettre en place les dispositifs nécessaires pour le raccordement total d'ici 2025. Il reste donc 150 millions d'euros qui sont prévus plutôt vers 2021 et qui serviront à encaisser d'éventuelles difficultés - recrutement, formation, retards... - pour garantir le calendrier de l'État. Cela devrait donc permettre de faire débuter plus rapidement certains travaux, cependant n'oubliez pas que ça ne concerne que les RIP, donc les zones peu denses.

En effet, pour de nombreuses agglomérations de petites et moyennes tailles, il faudra s'armer de patience face à la bonne volonté des opérateurs puis qu'il s'agit de zone AMII, bien que les autorités commencent aussi à taper sur les doigts de certains installateurs. Pour terminer, nous vous laissons ci-dessous un tableau sur la répartition des fonds pour les régions concernées par cette nouvelle enveloppe.