Ainsi va la vie ! Au lancement des RTX 30, Nvidia n'a pas vu venir les scalpers, et les revendeurs non plus d'ailleurs. Bien que minimisés dans l'impact qu'ils ont eu lors de la dispo des cartes, ils ont bel et bien flambé le peu qu'il y avait. AMD avait demandé, par la voix de Lisa Su, aux VPC de prendre leurs dispositions pour que cela ne touche pas ses produits. Même si le petit stock a, là aussi, décampé très vite, au moins il y a la satisfaction que les cartes sont allées dans les mains d'honnêtes gens qui voulaient upgrader leur machine.

Mais comment font-ils pour rafler des produits que nous n'arrivons pas à voir en stock ? C'est simple, ils se payent les services d'un bot qui va plus vite que votre ombre. Un des principaux, CrepChiefNotify, a accumulé une clientèle nombreuse, et dont le seul but est d'acheter pour revendre plus cher. La rareté des produits et l'impatience des early adopters faisant le marché, le site s'enrichit donc ainsi, faisant payer 40 dollars par mois ou 530 dollars pour un abonnement à vie. Et là, la nouvelle PS5 est une victime expiatoire. Le site de malotrus a donc réussi à sécuriser l'achat de plus de 2500 consoles, qui sont d'ores et déjà revendues sur la bay à des prix défiant la connerie humaine, entre 5000 et 20000 dollars. Et il affirme même qu'il a donc engendré plus d'un million de dollars de bénéfices pour ses clients. Il y a des gens qui raquent ce prix, et tant que ce sera ainsi, ce genre de manœuvres existera.

C'est tentant, c'est évident, de céder à ce business, qui une conséquence directe du consumérisme déraisonné. Cela dit, le moment du lancement a depuis toujours été une étape critique dans la vie d'un produit "de masse", et cela le devient d'autant plus que les acheteurs sont toujours plus nombreux. À ceci, il faut ajouter la difficulté croissante de normalisation de la fabrication, accentuée par la diminution des finesses de gravure, des lignes de production déjà saturées et qu'il n'est pas souhaitable d'accroître pour une durée limitée. L'un dans l'autre, on pourrait penser qu'il va désormais falloir s'habituer à ce que les pénuries durent des mois, au lieu de quelques semaines... Ou pas. On aurait aussi tendance à penser que ces problèmes de rareté accentués ces derniers mois sont également le fruit d'un marketing tout à fait volontaire, visant à doper les ventes : ce qui est rare est cher. Ou ce qui se fait désirer le rend encore plus désirable. Une stratégie connue, gagnante tant que l'on ne peut pas se rabattre sur un produit concurrent.

En attendant, il y a sûrement un gosse (grand ou non) qui rouspète parce qu'il ne pourra pas l'avoir dans les mains, et parce qu'elle est sur la bay à tarif d'ennemi !

Pire encore, ces mêmes scalpers vendent à prix d'or des photos de la PS5, profitant de l'ignorance ou de l'inattention des gens, qui payent jusqu'à 2000 dollars pour une photo. Pas de liens ici vers ces escroqueries, mais c'est facilement trouvable. Si cela existait déjà, et ce depuis plus de vingt ans, jamais cela n'avait été aussi bien organisé et lucratif. Qui a dit cancer ?