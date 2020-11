Le constructeur InWin annonce de nouvelles alimentations pour sa gamme PF. La société nous avait présenté en avril dernier un boîtier assez rétro, nommé C200 et qui devrait plaire aux nostagiques. La marque fait aussi dans le loufoque, vous le savez et celle-ci nous avait dévoilé un InWin Diey assez particulier, mais qui en plus de ne pas être au gout de tout le monde, est propice à la poussière. Bon, il n'y a pas que des boital chez eux, on trouve aussi des blocs d'alimentation et aujourd'hui, nous allons vous présenter les P55F, P65F, P75F.

C'est donc quelque chose d'assez classique que nous avons sous les yeux, avec des blocs 80 Plus Gold, avec un unique rail +12V en 550W, 650W et 750W. Ces alimentations sont totalement modulaires et arborent un look assez classe. Le logo de la marque est présent sur le top, au-dessus de la grille 120 mm et la tranche du produit affiche la nomenclature du modèle en jaune, rien de très original en soit. Le refroidissement est assuré par un ventilateur format 120 mm, celui-ci est semi-passif et donc vous apportera du silence lors de l'absence de charge. On trouvera aussi sur le bloc les certifications habituelles contre les surtensions, c'est à dire OCP, OVP, UVP, SCP, OTP et OPP.

Concernant les connectiques, nous avons le classique 24 broches, deux connecteurs 4+4 pins, deux connecteurs GPU en 6+2 pins, six SATA et enfin trois Molex. Ces caractéristiques sont valables pour l'ensemble des blocs de cette nouvelle série PF. Face à la concurrence, on pourra par exemple les comparer aux Corsair SF ou bien aux Cooler Master MWE FM. Nous n'avons malheureusement pas plus d'informations sur ces nouvelles moutures de chez InWin, nous devrions en savoir plus très prochainement.