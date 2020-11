ASRock est chaud comme un beignet. Il est à fond derrière les APU Renoir, et vu ce que cela a donné avec les puces desktop, on ne peut que se réjouir. Ce matin, Matiou vous informait de l'arrivait d'un nouveau barebone tout plat de la même firme, animé par n'importe lequel des Ryzen 4000U (plus tu payes et plus ton CPU déboite Mickey). Mais on revient cette fois sur le format NUC avec la 4x4 Box-4800U. Que veut dire ce nom ? Le 4x4 implique la gestion de 4 écrans UHD, le 4800U celle du plus gros CPU en U. Pour mémoire, il offre 8 coeurs et 16 threads, cadencés de 1.8 à 4.2 GHz, 8 Mo de L3, 8 coeurs Vega 7nm de seconde génération. Si vous avez envie de savoir ce qu'il vaut en pratique, Anandtech a fait un test détaillé et riche.

Quel que soit le test proposé, et il y en a un paquet couvrant les activités de jeu, de productivité, de benchmarks généraux, le 4x4 se porte à merveille, se classant systématiquement dans le TOP3, avec une concurrence coriace quand même faite de Bean Canyon mais surtout Frost Canyon. Au final, il est tout à fait pertinent de partir sur ce type de machine pour de la bureautique, mais pas que puisqu'il y a assez de puissance pour bosser efficacement, et de jouer de manière occasionnelle. Vivement que l'on voie du Lucienne, à base de Zen 2 mais surtout du RDNA !