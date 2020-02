Le marché des GPU a repris un peu d'éclat en cette fin d'année 2019, avec AMD qui a repris du poil de la bête avec son architecture RDNA et ses premières cartes basées sur Navi. Si le marché du haut de gamme reste inchangé, la stratégie des rouges reste pour l'instant d'être là où il y a le plus d'achats de matériel, autre ment dit le bas et milieu de gamme. Est-ce que l'arrivée de Navi aura eu tant que ça d'impact au final ? Jetons un œil sur les chiffres publiés par Jon Peddie Reserach pour voir tout ça.

En plus du graphique, nous pouvons apprendre que la progression de AMD durant ce dernier trimestre est de précisément 22,6 % et celle de Intel 0,2 %, contre un recul de 1,9 % chez NVIDIA. À savoir, ces chiffres correspondent à tous types de GPU, que ce soit sous forme de carte dédiée ou de chipset intégré. Par ailleurs, la part de cartes graphiques dédiées ne change que très légèrement, constituant 31,9 % des ventes globales. Dans l'ensemble, comment interpréter tout cela ? Si Navi a pu jouer en faveur de AMD sur les cartes graphiques pour PC fixe, c'est surtout le retour sur le marché des portables avec les puces Ryzen du fabricant qui permettent de reprendre quelques parts de marché.

Mais en 2020, l'arrivée des nouveaux CPU Intel avec un iGPU plus véloce pourrait changer l'équilibre des forces, sauf si la contre-attaque basée sur Zen 2 s'avère efficace. Un dernier chiffre pour la route : il s'est vendu 93 millions de GPU en ce dernier trimestre de 2019, soit un de moins que l'année précédente, un chiffre à nuancer de par le fait qu'il s'agit du troisième trimestre d'affilée que le volume augmente. À voir l'influence des événements de ce début d'année 2020 et leurs incidences cependant. (source : guru3D)