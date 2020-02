De nouveaux pilotes GameReady sont sortis. Cela implique forcément qu'il ya du neuf en gaming. Et effectivement, le caméléon a publié les Geforce 442.50 WHQL parce qu'il y a avait la saison 4 d'Apex Legends, l'extension Warlords of New-York pour le jeu The Division 2, et le DLC ARK : Genesis Part 1. Pour ces titres-là, il faudrait donc installer ces 442.50, pour les autres pas forcément besoin.

Sauf si vous possédez un des écrans compatibles G-Sync qui renforcent la liste. En effet les AOC AG271FZ2, AG271F1G2 et ASUS PG43U font partie de la petite famille des moniteurs ouverts à G-Sync tout en étant conformes aux normes de rafraichissement variable.

Enfin quelques bugs sont corrigés, Mortal Kombat pouvait crasher de manière aléatoire, c'est ok. Le reste des bugs corrigés est identique à ceux du Hotfix 442.37 paru il y a 10 jours.