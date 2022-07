Après une série PQ qui n’est pas restée dans les annales, DeepCool continue son intrusion dans le domaine des alimentations avec, cette fois-ci, une gamme un peu mieux nommée : les PK-D. Voilà qui change des habituels boitiers et autres matériels de refroidissement !

Abordables, ces blocs à jus d’électrons reprennent tout ce qui peut baisser le coût tout en assurant leur job efficacement : certification 80 Plus Bronze, pas de modularité, mais câbles plats noirs un tant soit peu plus esthétiques que le rouge-jaune-noir traditionnel du début des années 2000. Vous pouvez par contre faire une croix sur le connecteur PCIe 5.0, bien que 2 connecteurs dédoublés 6 +2 pins soient disponibles sur les deux modèles les plus costauds.

Dans la pratique, trois modèles sont prévus, différant uniquement par leur puissance : 550 W, 650 W et 750 W. Pour une RTX 3090 Ti, cela risque d’être juste, mais là n’est pas la cible de ces produits ! Car, avec des tarifs de respectivement 54,99 €, 59,99 € et 69,99 €, les nouvelles venues pourront rentrer dans toutes les bourses, et c’est bien là que compte frapper DeepCool. Reste à voir si le matériel saura durer dans le temps : espérons que la firme se soit alimentée (lol !) chez un fournisseur de confiance !

Comme l’extérieur ne différencie pas vraiment les blocs, voilà l’intérieur de celui-ci !