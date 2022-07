Les constructeurs semblent s'être donné le mot, la vague de nouvelles alimentations continue, avec cette fois-ci un peu de nouveauté du côté de chez Corsair et plus exactement dans sa lignée HXi. Petit rappel, le « i » chez Corsair est là pour nous indiquer que le hardware est « connectable », c'est-à-dire que vous pourrez brancher l'alimentation via USB (en interne) pour en contrôler certains paramètres (comme le passage du 12V en mono-rail/multi-rail) et surveiller de près ses prestations, tout à l'inverse donc de la série HX existante qui elle n'offre pas ces possibilités.

La gamme est étoffée avec deux nouveaux modèles, l'un de 1000 W (qui remplace donc l'ancien modèle 1000 W) et l'autre de 1500 W (repoussant le plafond précédent de 1200 W) ! Attention, les deux blocs sont plutôt longs, la version 1500 W l'est un peu plus que la 1000 W, il faudra garder ce détail en tête avant de passer à l'achat. Série HX(i) oblige, tous deux sont certifiés 80 PLUS Platinum. Si vous voulez le niveau au-dessus chez Corsair, il faudra alors s'orienter vers la gamme AX. La garantie est de 10 ans comme pour la majorité du catalogue Corsair.

Ces HXi sont entièrement modulaires et proposent des câbles gainés noirs et plats, avec un total de 10 connecteurs PCIe, 3 prises EPS12V (version 2.92), 1 prise ATX et 16 prises SATA. Eh oui, alors que Seasonic et Thermaltake ont franchi le pas d'inclure le nouveau câble 12VHPWR, et dans le cas de Seasonic sans même passer à l'ATX 3.0, Corsair n'en fournira pas avec ces nouvelles unités. De ce fait, pas d'ATX 3.0 non plus d'ailleurs, mais une conformité avec le standard ATX12V 2.52. Dommage ! Espérons que Corsair offrira le moment venu la possibilité d'obtenir ce câble séparément, puisque la compatibilité est a priori de mise. Voici le détail des connecteurs disponibles sur chaque modèle :

Enfin, ça vous intéressera peut-être aussi de savoir que la ventilation est assurée par un ventilateur FDB de 135 mm disposant d'un mode « zero RPM », que les condensateurs électrolytiques 105° sont d'origine japonaise (de chez Nippon Chemi-Con) et que le MTBF de l'alimentation est de 100 000 heures. Voilà, c'est tout ce que le fabricant a daigné partager sur ses pages produit. On rappelle aussi que les HX(i) disposent d'une plateforme entièrement numérique, traditionnellement fournie par le constructeur CWT. On ne sait pas encore si c'est le cas aussi pour la plateforme également numérique des nouvelles HXi, mais il y a fort à parier que oui, ce qui laisse en principe présager un bon niveau de performance.

Justement, la HX1500i a déjà été testée par Kitguru et eTeknix, ce qui nous permet d'ailleurs aussi de découvrir les informations absentes (les deux tableaux ci-dessus de chez eTeknix) du site du fabricant. La conclusion est plutôt élogieuse dans les deux cas, avec pour seul reproche un prix plutôt élevé. En effet, il faudra compter avec 238,90 € pour le modèle 1000 W et 379,99 € pour la version 1500 W, ce qui est certes beaucoup dans l'immédiat, mais pas déraisonnable non plus si l'on prend en compte les alternatives. Par contre, si vous songez à changer d'alimentation et à dépenser une telle somme, peut-être vaudrait-il mieux attendre que les modèles ATX 3.0 se multiplient...