Après les boîtiers et le matériel de refroidissement, DeepCool continue sa conquête du matos grand public avec, cette fois-ci, des composants plus actifs électroniquement puisqu’il s’agit d’alimentations. Pourtant novice dans le domaine, la firme ne compte pas se torcher avec vos derniers, car les prestations de cette série PQ-M sont — sur le papier du moins — fort honorables.

En effet, entre la modularité, la certification 80Plus Gold et les puissances s’étalant de 650 W à 1000 W, difficile de trouver sur leur fiche technique un point faible. Éventuellement l’absence de RGB, le moulin de 120 mm étant certes intelligent — comprenez par là qu’il ne turbine que lorsque la situation le requiert — mais pas éclairé. Pour les plus exigeants, un bouton permet de passer d’un mode de ventilation hybride à une rotation continue des plus classiques : un bon point pour réguler le bruit et l’aération de votre configuration sans avoir à jouer sur le nombre de moulins. Notez en outre une garantie de 10 ans histoire de rassurer les futurs acquéreurs : un bon signe pour la durabilité.

Un rendu 3D et ça sera tout, ma petite dame !

Au niveau des disponibilités, les belles sont prévues pour le courant décembre soit incessamment, pour un tarif allant de 99,99 € pour la plus faiblarde et 159 € pour la puissante PQ1000M. Un placement loin d’être incohérent au vu des prestations annoncées, mais qui est loin de renverser la concurrence établie... et donc de séduire le public le plus exigeant. Avis aux amateurs ?