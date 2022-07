Si l'on n'a toujours aucune certitude quant à la consommation exacte des futures Radeon RX 7000 et des Geforce RTX 40, les rumeurs semblent hésiter entre des TGP ou des TDP de 450 à 900 watts, l'arrivée du nouveau connecteur 12VHPWR capable de fournir jusqu'à 600 W et le fait que toutes les premières alimentations l'exploitant (comme celle-ci et celle-là) font au moins 1000 W ne laisse absolument aucun doute quant à la direction que va prendre la consommation des prochaines cartes graphiques... Justement, c'est à présent au tour de Seasonic de présenter ses propres nouvelles créations aptes à épancher la soif des futurs GPU et autres grosses configurations : la Prime TX-1600, la Prime TX-1300 et la Prime PX-1600 ! Notez qu'il s'agit-là des tout premiers modèles 1600 W mainstream du fabricant, dont la gamme plafonnait jusqu'à présent à 1300 W. Seasonic rejoint donc enfin le club des très très grosses alimentations !

Comme leur nomenclature le suggère assez clairement, c'est du haut de gamme, elles sont respectivement certifiées 80 PLUS Titanium et 80 PLUS Platinum, et elles peuvent donc fournir de 1300 à 1600 W. Notez que les niveaux de certifications Cybenetics ne sont pas encore connus. Leur apparence n'est pas différente des autres blocs Prime de la gamme de Seasonic, le style est inchangé, c'est du 100 % modulaire et chaque bloc possède toujours un interrupteur à l'arrière pour l'activation/désactivation du mode hybride du ventilateur embarqué FDB de 135 mm (certifié pour 50 000 heures de fonctionnement). Les dimensions sont naturellement plus importantes, il faudra désormais compter avec une longueur de 210 mm, ce qui ne rentrera pas partout.

Comme vous le verrez sur les images ci-dessous, chaque alimentation sera livrée avec un nombre conséquent de câbles, dont deux avec le fameux connecteur PCIe 5.0 12VHPWR (mais en 2 x 8 pins côté alimentation pour chaque câble, ce n'est donc pas « natif »), de quoi donc tout de même alimenter jusqu'à deux des futures cartes graphiques. Les Prime TX et PX-1600 peuvent fournir 25A sur le rail 3,3V et 5V, et jusqu'à 133,3A sur l'unique rail 12V. La Prime TX-1300 se contentera de 108,3A sur son rail 12V.

Choix pouvant paraitre un peu curieux de la part de Seasonic, ces alimentations ne sont pas ATX 3.0, la nouvelle norme d'Intel qui est pourtant une mise à jour majeure, mais sont seulement conformes au standard Intel ATX 12V. On peut supputer que cela pourrait en partie être lié au fait que la Prime TX-1600 en particulier et donc sa plateforme (que l'on imagine plus ou moins commune aux trois nouveaux modèles) est en réalité en gestation au moins depuis 2019, année où elle avait été dévoilée pour la première fois lors du Computex, naturellement sans connecteur 12VHPWR à ce moment-là. Si ce n'était pour la pandémie et la pénurie de semiconducteur, elle serait peut-être arrivée plus tôt, qui sait. L'annonce de la première vraie alimentation ATX 3.0 se fait donc toujours attendre...

Comme vous pouvez le voir, le bundle est parfaitement identique entre les 3 nouvelles références, seul l'apparence de l'emballage change.

Les alimentations ont un MTBF de 150 000 heures et sont garanties pour 12 ans comme toutes les autres unités du très haut de gamme de Seasonic, et c'est toujours le maximum proposé à ce jour pour ce type de hardware pour le grand public. Les Prime TX-1600, TX-1300 et PX-1600 ont déjà été référencées dans le commerce et sont annoncées comme étant livrables, notamment outre-Rhin. Attention, la facture sera apparemment plutôt salée : 500 € pour le modèle 80PLUS Titanium, 400 € pour la version 80 PLUS Platinum et 445 € pour le modèle 1300 W ! Ce n'est toutefois pas vraiment une surprise toutes choses considérées.