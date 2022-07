Entre les restrictions du minage et la descente progressive de la valeur des cryptomonnaies, l’exclamation d’Ethereum et autres devises sans banque centrale passe de mode. Or, coup de chance (ou pas, dépendant de qui vous êtes !), voilà que l’abandon peu à peu de ces pratiques coïncide avec un retour, tout doux lui aussi, à la normale de l’équilibre demande/offre, bouleversé par les multiples confinements. En tout cas, en Chine, l’humeur est à la vente, et, quand celle-ci dépasse l’offre, vous savez ce qu’il advient : les prix baissent : hourra !

En effet, selon les nouvelles de Baidu, les dernières livraisons de cartes graphiques viennent tout juste d’être mises en rayon, ce qui a été accompagné d’un sacré réajustement tarifaire : entre - 4,1 % (RTX 3060 Ti) et — 38 % (RTX 3090 Ti), voilà qui fait du bien ! Dans les détails, les plus gros GPU subissent les plus fortes baisses avec — 29 % sur la RTX 3090 et — 33 % sur la RTX 3080 Ti. Pour les RTX 3070 (et Ti) et la RTX 3080 10G, les réductions sont plus modérées avec 13 à 16 % de baisse, sachant que les RTX 3060 et 3050 sont dans les mêmes eaux avec — 12 % et — 10 % respectivement. Chez AMD, la tendance est inverse avec une RTX 6950 à seulement — 6 %, mais — 31 % sur la RX 6400 et — 28 % et — 26 % sur les RX 6600 et 6600 XT ! Au milieu de la gamme, les RX 6650 XT, 6700 XT et 6750 XT accusent 17 à 19 % de perte, là ou les RX 6800 et sa sœur XT sont entre - 13 et -16 %. Enfin, signalons le "bon plan" de la RX 6900 XT, à 744 $ au lieu des 1151 $ de MSRP, soit 37 % de moins. Pour revenir sur des prix absolus, la gamme verte s’échelonne entre 250 et 1400 biftons contre 280 et 2200 avant cette baisse. Chez AMD, c’est entre 130 $ et 1200 $ qu’il faudra aller chercher : y a du mieux !

Reste à voir l’impact que cela aura sur nos contrées. Moins touchés par le minage que la Chine, nos prix restent encore une vingtaine de pourcents au-dessus du MSRP ; sachant qu’il s’agit de surcroit des modèles récents donc ledit prix conseillé a déjà été largement gonflé par le duo NVIDIAMD. Autrement dit, même au vu de ces baisses, il n’est pas sûr que les cartes soient encore une si bonne affaire, notamment avec les nouvelles générations (RTX 4000 en particulier) au tournant. Toutefois, l’expérience RTX 2060 et la crypto-gueule de bois qui a suivi a démontré que le caméléon était tout à fait prêt à attendre que ses stocks s’écoulent avant de procéder à la mise à jour de sa gamme : pour du GPU puissant et abordable, il faudra donc attendre encore un peu, même si les indices sont actuellement au vert ! (Source : Wccftech)

Joueur ayant économisé en attendant le crash des GPU, colorisé, circa 2022