Le retour du boitier avec alim intégrée !

Voilà un peu plus d'un an, Seasonic nous offrait sa vision du boîtier parfait. Fort de son expérience dans le monde de l'alimentation, quoi de plus logique que de proposer un modèle intégrant un bloc, dont le management du câblage serait simplifié à l'extrême et intégré au boîtier. Ainsi nous testions le Syncro Q704 livré avec son alimentation et son boîtier Connect. Aujourd'hui, nous découvrons le petit frère, dans un format plus compact et au design toujours aussi austère. L'Arch Q506 arrive avec son bloc Connect et nous allons tester tout cela ensemble.