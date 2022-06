AMD n'a pas parlé de RDNA3 et des RX 7000 lors du Computex 2022 ni d'ailleurs le CES 2022 de janvier, mais beaucoup attendent toujours de voir arriver la nouvelle génération cette année, alors que la série RX 6000 va fêter ses deux ans. Bien que les rumeurs soient loin d'être aussi nombreuses que pour les RTX 40, un nouveau signe que les choses semblent bel et bien se mettre en place serait l'ajout de trois modèles RX 7000 au calculateur de puissance de nul autre que Seasonic ! En effet, le menu déroulant pour la partie GPU vous laissera désormais sélectionner une RX 7900 XT, RX 7800 XT ou RX 7700 XT ! À défaut de mieux, on aurait donc désormais au moins la certitude qu'il y aura au minimum trois modèles au programme initialement pour le début du déroulement de RDNA3, comme ce fut le cas avec RDNA2. Mais sait-on désormais pour autant ce qu'il faudra comme alimentation pour soutenir l'une de ces futures cartes ?

Théoriquement, il est possible que Seasonic ait pu se baser sur des informations fournies par AMD, mais il semble plus probable que les références furent ajoutées de manière provisoire et en se basant uniquement sur les prévisions du fabricant d'alimentation. Après tout, les recommandations - un bloc de 850 W minimum pour une RX 7800 XT ou RX 7900 XT associée à un CPU haut de gamme ou 750 W minimum pour le GPU seul, 750 W minimum pour une RX 7700 XT avec CPU ou 650 W minimum pour la carte seule - sont identiques à celle de la série RX 6000, ce qui fait penser qu'il s'agit bien là d'un simple copié/collé. On notera aussi que les alimentations suggérées par Seasonic ne possèdent pas le fameux nouveau connecteur PCIe 5.0 avec 16 pins capable de fournir jusqu'à 600 W (si signaux auxiliaires, sinon c'est 450 W), ce qui pourrait laisser entendre - en supposant évidemment que Seasonic se soit basé sur une information correcte - que les RX 7000 ne s'en serviraient pas, comme l'avaient d'ailleurs suggérés certaines rumeurs.

Bref, en fin de compte, nous ne sommes clairement pas vraiment plus avancés ! (Source)