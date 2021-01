La majorité d'entre nous connaissent aujourd'hui très bien le label 80 Plus - on vous en avait rappelé son principe et fonctionnement ici. Ce programme de certification (volontaire) avait fait ses débuts en 2004, pour ensuite s'imposer petit à petit comme le standard du marché à partir de 2007. Certains se souviendront sans aucun doute du bordel qu'était le marché de l'alimentation auparavant, avec blocs de qualités extrêmement variables, du noname à gogo et de nombreuses histoires d'alimentations tueuses de PC. On ne peut nier que le programme 80 Plus a le mérite d'avoir procédé à un nettoyage en règle et poussé à la création d'unités de plus en plus efficaces !

Bien entendu, les alimentations ne sont toujours pas toutes parfaites, la qualité reste relativement variable d'un OEM à l'autre, mais une "mauvaise" alimentation d'aujourd'hui n'est certainement pas celle des années 2000, et s'il arrive qu'un bloc puisse parfois encore achever un PC prématurément, c'est tout de même beaucoup moins courant qu'à l'époque. Néanmoins, Cybenetics a senti que ce n’est pas encore assez, jugeant que les fabricants "trichent" en optimisant les produits testés de manière ciblée, afin de fournir une efficacité élevée pour des charges spécifiques et ainsi obtenir le label supérieur, la certification 80 Plus n'imposant pas plus de 3 à 4 mesures. La classification proposée par Cybenetics est très récente, nous vous l'avions dévoilée en 2017, et le programme a récemment été ajusté pour s'aligner sur le système de classification 80 Plus et en profite aussi pour aller encore un peu plus loin dans ses ambitions !

classification originale 115 V (première version) - 2017 ETA Moyenne de rendement Facteur de Puissance (PF) Efficacité du rail 5VSB Surconsommation A+ ≥ 94% & < 97% de la capacité ≥ 0.985 PF total > 79% < 0.10W A ≥ 91% & < 94% de la capacité ≥ 0.98 PF total > 77% < 0.15W B ≥ 88% & < 91% de la capacité ≥ 0.97 PF total > 75% < 0.20W C ≥ 85% & < 88% de la capacité ≥ 0.96 PF total > 73% < 0.23W D ≥ 82% & < 85% de la capacité ≥ 0.95 PF total > 71% < 0.25W

Nouvelle classification 115 V - 2021 Niveaux d'efficacités (230 V) Moyenne de rendement Facteur de Puissance (PF) Efficacité du rail 5VSB Consommation Vampire Diamond ≥ 93 % ≥ 0,985 ≥ 79 % < 0,10 W Titanium ≥91 à 93 % ≥ 0,980 ≥ 77 % < 0,13 W Platinum ≥ 89 à 91 % ≥ 0,975 ≥ 76 % < 0,16 W Gold ≥ 87 à 89 % ≥ 0,970 ≥ 75 % < 0,19 W Silver ≥ 84 à 87 % ≥ 0,960 ≥ 73 % < 0,22 W Bronze ≥ 82 à 85 % ≥ 0,950 ≥ 71 % < 0,25 W

Ancienne classification 230 V (première version) - 2018 ETA Moyenne de rendement Facteur de Puissance (PF) Efficacité du rail 5VSB Surconsommation A++ ≥ 96 % ≥ 0.950 > 78 % < 0.10 W A+ ≥ 93 % et < 96 % ≥ 0.940 > 76 % < 0.15 W A ≥ 90 % et < 93 % ≥ 0.930 > 74 % < 0.20 W A- ≥ 87 % et < 90 % ≥ 0.920 > 72 % < 0.23 W Standard ≥ 84 % et < 87 % ≥ 0.910 > 70 % < 0.25 W

Nouvelle classification 230 V - 2021 Niveaux d'efficacités Moyenne de rendement Facteur de Puissance (PF) Efficacité du rail 5VSB Consommation Vampire Diamond ≥ 95 % ≥ 0,945 ≥ 78 % < 0,12 W Titanium ≥93 à 95 % ≥ 0,940 ≥ 76 % < 0,15 W Platinum ≥ 91 à 93 % ≥ 0,935 ≥ 75 % < 0,18 W Gold ≥ 89 à 91 % ≥ 0,930 ≥ 74 % < 0,20 W Silver ≥ 87 à 89 % ≥ 0,920 ≥ 72 % < 0,23 W Bronze ≥ 84 à 87 % ≥ 0,910 ≥ 70 % < 0,25 W

Pour éviter les entourloupes de l'optimisation ciblée des fabricants, Cybenetics utilise plus de 1450 combinaisons de charges distinctes, effectuant une moyenne de toutes les mesures pour attribuer sa note. On le rappelle, outre le rendement, la certification se concentre aussi sur l'ondulation de la tension, le bruit, les mesures thermiques, le facteur de puissance, l'efficacité sur le rail 5VSD (le point faible de nombreuses alimentations modernes) et aussi la consommation vampire (l'énergie ponctionnée lorsque le système est éteint), qui ne peut dépasser 0,25 W. Bref, Cybenetics compte toujours se substituer au programme 80 Plus, que le laboratoire juge trop léger et superficiel, en plaçant la barre encore plus haut pour décourager les tricheurs et favoriser l'émergence d'alimentations encore meilleures !

Des labels assez 80 Plus-isés, et donc en principe plus reconnaissables !

Entre temps, Cybenetics avait aussi révisé sa certification pour son évaluation de la nuisance sonore d'une alimentation. En 2017, le programme reposait d'abord sur 7 niveaux de A++ à E. Il y en a toujours 7, mais allant de A++ à Standard (certainement pour rendre la notification visuellement moins "négative") depuis 2018, avec une exigence alors encore plus élevée pour obtenir la meilleure des étiquettes. En 2021, rien n'a changé, hormis le logo. Pour ceux qui auraient raté cette évolution, la voici :

Ancienne classification - 2017 LAMBDA Niveau de bruit accepté A++ < 20 dB(A) A+ ≥ 20 dB(A) & < 25 dB(A) A ≥ 25 dB(A) & < 30 dB(A) B ≥ 30 dB(A) & < 35 dB(A) C ≥ 35 dB(A) & < 40 dB(A) D ≥ 40 dB(A) & < 45 dB(A) E ≥ 45 dB(A)

Nouvelle classification - 2018 Lambda Niveau de bruit accepté A++ < 15 dB(A) A+ ≥ 15 dB(A) et < 20 dB(A) A ≥ 20 dB(A) et < 25 dB(A) A - ≥ 25 dB(A) et < 30 dB(A) Standard ++ ≥ 30 et < 35 dB(A) Standard + ≥ 35 dB(A) et < 40 dB(A) Standard ≥ 40 dB(A) et < 45 dB(A)

Il reste maintenant toujours à Cybenetics d'arriver à percer et convaincre plus de fabricants de ne plus se contenter du programme 80 Plus. Le feront-ils ? Cela reste à voir, changer le marketing et les habitudes n'est jamais une mince affaire, d'autant plus que leur programme est beaucoup plus strict et contraignant. Il a fallu des années pour que 80 Plus fasse son trou, y compris pour se faire connaître auprès du public, ça n'ira donc probablement pas plus vite.

À voir si la donne peut changer avec ce remaniement et surtout les nouveaux logos, plus reconnaissables et plus "marketing-friendly". On compte aujourd'hui 1769 alimentations certifiées 80 Plus et seulement 300 pour Cybenetics (ETA et Lambda) Corsair est celui qui en a le plus, avec 52 modèles, mais ne l'indique quasiment jamais sur ses pages produits... À ce jour, Seasonic est l'un des rares (seuls ?) constructeurs à prendre la peine de mentionner (discrètement) les certifications Cybenetics obtenues pour l'efficacité et le bruit dans les spécifications de ses alimentations, mais même chez ce constructeur, 80 Plus reste le label le plus en évidence. En somme, il reste de la séduction à faire...