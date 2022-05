Seasonic avait sa première sortie dans le monde du boitier PC il y a presque un an, avec un SYNCRO Q704 ayant la particularité de combiner d'office son alimentation SYNCRO CONNECT et le module CONNECT - un concept innovant que le fabricant avait dévoilé une première fois en 2018 sous la forme d'un prototype, mais ce n'est qu'en 2020 que la solution avait commencé à être commercialisée. Nous avions eu l'occasion de tester l'ensemble SYNCRO Q704, il n'avait malheureusement pas impressionné du tout avec des contre-performances rédhibitoires, et ce malgré de sérieux arguments. Mais le fabricant n'a pas lâché l'affaire pour autant et nous présente maintenant la série ARCH et son boitier Q503 ! Le moins qu'on puisse c'est que Seasonic semble avoir revu sa copie de fond en comble. Allons-y pour les présentations !

L'ARCH Q503 est un peu moins austère et beaucoup plus contemporain dans son design et sa conception, on a le sentiment que les choses ont beaucoup été simplifiées par rapport au premier modèle. Fini d'ailleurs le reverse ATX, le fabricant a renversé les choses à leur place « habituelle » et l'on se retrouve ainsi avec un boitier ATX moyen tour a priori fichtrement ordinaire et basique. Ses dimensions sont de 448 x 215 x 482 mm. L'ARCH Q503 étant destiné à mettre en valeur le système CONNECT du fabricant et l'intérieur tout propre que celui-ci est censé favoriser, les deux côtés du boitier sont en verre trempé (de 4 mm) - ces deux vitres ne sont malheureusement pas montées sur gonds, mais simplement attachées par une paire de vis à main. Au plus gros, vous pourrez y installer de l'E-ATX, du ventirad de 165 mm, une alimentation de 230 mm et un GPU de 380 mm, largement de quoi envisager une configuration musclée. Pour le stockage, il faudra se satisfaire de 2 emplacements 2,5" fixes et d'une cage amovible 2 x 2,5/3,5". Enfin, la composition des I/O n'est pas trop vilaine, avec deux fois de l'USB-A 3.0 et une fois de l'USB-C - sans que l'on connaisse toutefois la norme utilisée pour cette dernière.

La ventilation n'est pas en reste, jusqu'à 9 moulins de 120 mm y trouveront une place (3 à l'avant, 1 à l'arrière, 2 en bas et 2 en haut) et jusqu'à 4 de 140 mm (2 à l'avant et 2 en haut). Alternativement, ces emplacements pourront aussi servir pour des radiateurs de 120/240/280/360 mm. Des filtres amovibles sont présents en bas pour l'alimentation et sur le dessus. Sachez que le boitier est livré avec 3 ventilateurs noirs de 120 mm, dont les spécifications n'ont pas été détaillées.

Seul, le boitier n'a pas grand-chose à faire valoir, des comme lui, il en existe déjà à la pelle sur le marché. L'ARCH Q503 ne sera toutefois pas commercialisé en solo, mais bien associé encore une fois à l'une des solutions SYNCRO CONNECT du fabricant et dont l'intégration se fera donc sans aucun problème, et d'ailleurs de façon un peu plus propre que sur le premier. Seasonic vous laissera le choix entre une SYNCRO DGC-750 ou DGC-650 (respectivement 750 W et 650 W), une alimentation 80PLUS Gold basée sur la plateforme PRIME GX. Il n'y a pas de version avec la SYNCRO DPC-850 (80PLUS Platinum) pour l'instant.

Les prix seront un peu plus doux que la première fois. Alors qu'un SYNCRO Q7 coutait 359 € au lancement avec son alimentation de 650 W, l'ARCH Q503 coutera 299,90 € dans sa version 750 W et 279,90 € pour 650 W. En considérant qu'une Prime GX « standard » coute au minimum 146 et 111 € pour ces puissances, mais aussi en prenant en compte la nature unique et innovante du système CONNECT, les tarifs ne paraissent pas particulièrement abusifs. Reste à voir si le combo est vraiment devenu parfaitement parfait... Nous espérons pouvoir vous le dire à l'avenir, peut-être lors d'un nouveau test.