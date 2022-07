ASRock avait déjà franchi le pas début juillet et avait d'ailleurs été le premier à se lancer, c'est maintenant au tour de l'autre taiwanais, ASUS, de le faire ! Que les choses se mettent en place bien avant l'heure plutôt qu'à la dernière minute n'est certainement pas pour déplaire, mais n'oublions pas que les dernières rumeurs affirment que Raptor Lake pourrait être lancé un peu plus tôt que prévu, et ce durant le troisième trimestre qui vient de commencer.

En revanche, alors qu'ASRock avait effectué d'une traite le travail d'une mise à jour du BIOS/UEFI pour l'ensemble de son catalogue de série Intel 600, ASUS semble avoir été un peu plus feignant et n'avoir pour l'instant fait qu'un quart du taf en adressant uniquement la compatibilité avec Raptor Lake de ses certes nombreuses cartes mères Z690 des gammes ROG, ROG Strix, ProArt, Prime et TUF Gaming. On ne sait pas ce qui a poussé ASUS à procéder ainsi, mais ce n'est certainement que partie remise pour les autres. Chez AMD aussi, le haut de gamme est généralement servi avant le reste. Donc pas de panique, il y a fort à parier que les mobales H670, B660 et H610 seront traitées tôt ou tard et avant le lancement de Raptor Lake, enfin, esperons-le.

Le constructeur n'en dit pas beaucoup à propos de ses nouveaux BIOS 160x et de tout ce qu'ils apportent, si ce n'est qu'ils mettent à jour le microcode pour le support de la prochaine génération Core d'Intel, et c'est a priori tout. Si vous voulez d'ores et déjà franchir le pas en préparation pour un jour J paraissant de plus en plus imminent, ASUS vous invite dès à présent à vous rendre sur son site de support pour télécharger manuellement le nouveau firmware pour votre carte mère Z690. Il vous recommande ensuite d'utiliser la fonctionnalité BIOS Flashback ou le logiciel EZ Flash 3 pour son installation.