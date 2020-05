be quiet! renouvelle son entrée de gamme

Six ans, c'est une éternité dans le monde de l'informatique et c'est surtout le temps qu'il a fallu à be quiet! pour renouveler son petit modèle d'entrée de gamme, le Pure Rock. Annoncé il y a dix jours, le Pure Rock 2 remplace son prédécesseur et arrive en deux versions, la classique finition alu et cuivre et une version Black. Plusieurs modifications sont opérées sur le design pour permettre au modèle de s'imposer. Nous allons bien évidemment voir tout cela pendant la petite présentation d'usage et vérifier si le modèle est capable de nous faire oublier l'Hyper 212 BE qui s'impose à nos yeux comme le leader sur l'entrée de gamme. On vous laisse avec la présentation du Pure Rock 2 Black, avant de passer aux tests.