Test • be quiet! Pure Loop 2 120 & 240

Moins de RGB, plus de sobriété

Après l'annonce des Pure Loop 2 FX pour ses 20 ans, il fallait bien que be quiet! contente les fans de sobriété, les amoureux du sombre, les passionnés d'obscur... bref ceux qui n'aiment pas le RGB, ou alors à petite dose. Voilà qu'ils arrivent, les Pure Loop 2 sans lumière ou presque. Après une bonne année bien tassée, vous pourrez profiter de ces petites bêtes sans vous exploser les yeux à coup d'arc-en-ciel. Et en parlant de taille, nous accueillons les Pure Loop 2 120 et Pure Loop 2 240 pour fêter tout ça. Quoi de neuf sous le soleil, trois ans après les Pure Loop et un an après les Pure Loop 2 FX ?