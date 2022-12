Test • be quiet! Pure Rock LP

Un petite galette ITX chez be quiet!

On teste aujourd'hui une minionerie sortie de chez be quiet!. Ne vous attendez pas à de l'énormissime cooling, non, puisqu'il s'agit d'un tout petit ventirad low profile. Dans notre brève du 1er décembre, nous évoquions un usage spécifique sur le Mini ITX, dans des espaces confinés et nécessitant un encombrement réduit. Cela tombe bien, le Pure Rock LP réunit toutes ces qualités. Après 13 jours d'attentes, il est temps pour nous de vous le présenter.