Test • be quiet! Dark Base 701

De l'espace et du flow

Depuis la rentrée, be quiet! est très prolifique : Shadow Base 800 DX, Pure Loop 2, Dark Rock de 5ème génération, puis Pure Wings 3 la semaine dernière. Il ne manque qu'une nouvelle alimentation pour boucler la boucle. Mais en ce mardi 14 novembre, c'est un autre boîtier que nous propose la marque. Dommage pour ceux qui attendaient un nouveau bloc pour gaver de watts leur nouvelle config. Le "petit" dernier vient s'insérer dans le haut de gamme du catalogue, en remplacement d'un modèle que nous avions testé il y a déjà six ans. Il promet de la place et beaucoup d'air. L'allure générale reste la même, mais l'ensemble se modernise. On dit bonjour au Dark Base 701, que nous vous présentons dans les pages suivantes.