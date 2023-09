Test • be quiet! Shadow Base 800 DX

Toujours plus de (air)flow

Après l'annonce faite dans le courant du mois d'août, voici que débarque la gamme de boîtiers Shadow Base 800. Cette nouvelle famille compte trois déclinaisons du modèle et deux couleurs disponibles pour les FX et DX. Quelques détails permettent de distinguer nos différentes versions, mais nous nous attarderons sur le Shadow Base 800 DX réceptionné par le Comptoir. Une orientation "Airflow" et beaucoup d'espace, voilà ce qu'à derrière la tête le concepteur. En parler, c'est bien, vous le montrer c'est mieux, non ? Passez donc par la présentation du Shadow Base 800 DX, avant de découvrir ce qu'il a dans le ventre.