Test • Thermalright Le Grand Macho

Massif et performant !

On ne présente plus la série Macho de chez Thermalright. Déclinaison abordable du célèbre HR-02, la première version nous avait carrément séduits. La finition perdait en standing, mais son ratio performances/prix le rendait presque imbattable. La marque n'a pas manqué de faire évoluer cette référence en lançant un Macho 120 plus compact, ou encore un Macho Rev.B plus soigné au niveau de la finition. Mais voilà, ce modèle toujours calqué sur le haut de gamme HR-02 se devait d'évoluer puisque son modèle avait lui-même pris du galon via un HR-22 très performant. Nous n'avions pas pu avoir cette dernière à l'époque, c'est pourquoi nous ne manquons pas de vous présenter le Grand Macho, qui reprend le gabarit du HR-22. On ne vous en dit pas plus, il faudra passer à la description pour savoir ce qu'il a à nous proposer.

• Présentation

Vue d'ensemble et base du Grand MachinO



Thermalright Le Grand Macho Dimensions 159 x 120 x 150 mm Espace RAM Aucune restriction Poids 900gr Nombre d'ailettes 35 Caloducs (nbre et Ø) 7 x 6mm Direct touch Non Matériaux base Cuivre nickelé matériaux ailettes Aluminium Compatibilité AMD AMx(+) / FMx(+) Intel LGA 775/115x/1366/2011(-03)

C'est un gros bébé que nous sort Thermalright. Calqué plus ou moins sur le HR-22, on en retrouve les dimensions, avec 159mm de hauteur, 125mm de profondeur (base incluse) et 150mm de largeur. Le Grand Macho perd quelques grammes, passant de 1120gr pour le HDG à 900gr ici, notamment par une finition moins premium (mais qui n'a rien a lui envier rassurez-vous) et par l'abandon d'un caloduc.

La surface de dissipation se compose de trente-cinq ailettes en aluminium qui sont traversées ici par sept caloducs de 6mm. Nous retrouvons sur cette version les plis éparpillés sur toute la surface pour optimiser l'évacuation de la chaleur. Le Grand Macho est également équipé du fameux trou permettant d'y passer un tournevis lors de l'installation. Quant à la base du ventirad, elle est en cuivre et finie au nickel.

Comme sur le HR-22, on retrouve les deux déports sur cette version allégée. En latéral, les ailettes dépassent de 70mm d'un côté et de 80mm de l'autre par rapport au centre de la base. Sur l'arrière, Le Grand Macho débordera de 98mm; attention à la place donc. Si vous ne comprenez pas ce qu'on raconte, ne vous en faites pas c'est aussi notre cas. Alors nous joignons à ce blabla les mesures officielles de la bête.

Les caloducs en détail, ainsi que toutes les mesures

Nous n'avons rien à ajouter sur ce modèle. Le Grand Macho est vendu sans ventilateur, libre a vous donc d'en ajouter un ou pas. Le bundle se compose de tout le nécessaire pour l'installation sur tous les sockets Intel et AMD du moment et Thermalright ajoute son super tournevis pour ne pas vous prendre au dépourvu.

Nous n'allons pas non plus revenir sur le montage puisqu'il n'évolue pas depuis le HR-02 Macho ou encore le Silver Arrow ITX testé plus récemment. Quant au prix de la bête, certaines sources parlent de 60€, mais cela reste à confirmer. Sa disponibilité n'est pas encore annoncée.