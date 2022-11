Le 15 ou le 16 novembre, on aura les tests des RTX 4080, en attendant qu'AMD débarque ses deux RX 7900 le 13 décembre. Les testeurs ont déjà les samples puisque certaines fuites viennent d'apparaitre sur la toile, avec des pilotes inconnus au bataillon, 526.72, probablement la version presse pour faire des tests en amont de la sortie de la carte.



C'est sous Time Spy Extreme que la carte a été testée, @ stock, puis avec limite de puissance repoussée, puis overclockée avec limite de puissance repoussée. Voilà ce qu'il ressort comme résultats :

• RTX 4090 : 19398

• RTX 4080 OC + Power Limit : 15062

• RTX 4080 + Power Limit : 14200

• RTX 4080 @ stock : 13778

• RTX 3090 Ti : 10709

• RX 6950 XT : 10644

• RTX 3090 : 10293

• RTX 3080 Ti : 10042

• RX 6900 XT : 9952

Par nature, on sait que les Radeon RDNA 2 performent très bien sur ce test, mais il y a un gap entre 3090 Ti et 4090 qui est occupé par la RTX 4080, de façon variable selon que la carte est poussée, ou pas. Sur Chiphell, qui a tout effacé entre temps, on a accès à des jeux, 5 titres précisément. La RTX 4080 a été comparée à la RTX 4090. Le gain est variable comme vous allez le voir :

RTX 4090 RTX 4080 Différence Forza Horizon 5 147 127 15.7 % Shadow of the Tomb Raider 179 129 38.8 % Read Dead Redemption 2 129 99 30.3 % Cyberpunk 2077 111 83 33.7 % CoD Modern Warfare 2 137 100 37 %

On peut voir que globalement, la RTX 4090 est 30 % devant sa soeurette. Cette dernière étant la cible des RX 7900, on peut donc penser qu'elles vont se retrouver entre 25 et 30 % derrière, mais pas 10 % comme les plus optimistes pouvaient le penser. Toutefois, un détail important qu'il faut rappeler : ce ne sont pas des tests officiels, mais ça peut donner un ordre d'idée. L'autre question, est-ce que la RTX 4070 Ti est celle qui offrira les mêmes prestations que la RTX 3090 Ti ?