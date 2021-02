Écrit par Thierry C. | 24 Février 2021

On prend le même et on recommence !

Comme pour le Define 7, Fractal décline son Meshify 2 sous toutes les formes ou presque. Après notre test des versions ATX et XL, voilà qu'arrive la version Compact de son modèle aéré. Pas de grosse surprise puisque le châssis découvert sur le Define 7 Compact. On n'oublie pas les agréments aperçus lors de notre test consacré aux Meshify 2 et nous voilà en compagnie d'un Meshify 2 Compact flambant ! Vous l'aurez compris, le gabarit change, mais pas l'esprit. Alors, allons voir comment ça se passe en pratique.

• Côté street price, ça dit quoi ?