Après l'annonce d'une version 21H1 de Windows 10 qui sera plus légère que d'habitude, l'équipe Insider oriente une grande partie de son travail sur de la correction de bogues et de l'optimisation des applications existantes. Toutefois, de temps en temps, quelques propositions de nouveaux programmes sortent du lot quand même, et cette fois-ci il s'agira d'un outil un peu plus ludique, puisque la Raymonde sort Journal, une application qui vous permet de tenir - quelle surprise ! - un journal personnel. L'application trouvera probablement son bonheur auprès des étudiants pour les prises de notes de cours, ou pour ceux qui aiment tenir un journal intime.

Pour revenir à des choses plus opérationnelles, le presse-papier est mis à jour en permettant le collage en tant que texte sans formatage, ce qui sera un atout lors de la récupération de texte enrichi pour le transférer dans certaines applications, comme l'édition de texte par éditeur Web. Les changements sur le clavier tactiles qui ont été présentés lors de la build 21301 sont aussi disponible spour l'ensemble de la communauté Insider, et il n'est plus nécessaire de télécharger un package optionnel pour exécuter des applications x64 sur les PC en ARM64.

Pour ce qui est des corrections de bogues, la liste est monstrueusement longue, avec notamment la réparation quasi complète de l'application Nouveautés de l'OS, rendue apparemment possible grâce à l'intervention des utilisateurs sur les canaux de support. Autre gros point, de nombreux soucis liés aux versions ARM semblent avoir été corrigés, permettant aux utilisateurs concernés d'obtenir une expérience plus agréable. Bien entendu, il reste encore des bogues - sinon ça ne serait pas Windows - et pour la plupart, ils commencent à vraiment dater. Cependant, il ne semble pas y avoir grand-chose de vraiment inquiétant pour la majorité des utilisateurs, et les problèmes récents risquent de disparaitre très vite lors des prochaines builds, afin de ne jamais voir le jour dans la version 21H1.