Vous aimez les façades un peu atypiques et avec du relief ? Le 45e boitier ATX du catalogue de Sharkoon vous plaira alors peut-être ! Avec « Wave » dans son nom, le nouveau boitier est effectivement venu faire des vagues, et une mention « RGB » nous indique que celles-ci seront colorées. En effet, c'est avec son panneau frontal composé d'un design inédit de vagues en relief rétroéclairées indirectement par un trio de ventilateurs RVB que le RGB Wave compte visiblement tirer son aiguille du jeu et séduire à la fois joueurs et... surfeurs... Sharkoon ne faisant que rarement dans le très élaboré et le luxueux, ce sont bien les seuls éléments qui distingueront cette unité de l'océan de boitiers moyen tour naviguant dans les eaux du marché mondial.

C'est simple, si vous avez encore en tête les requineaux SK3 et TK4 de 2020, vous savez déjà tout ce qu'il y a à savoir, sinon, rendez-vous sur le lien indiqué ci-dessus. Car le RGB Wave est effectivement basé pratiquement au mm près sur le même châssis, pas si mal constitué, mais tout de même plutôt basique et modeste. Certes, il y a déjà moyen de se constituer une machine sympathique, mais il faudra tout de même garder en tête les limitations de vigueur, particulièrement pour la longueur du GPU et la hauteur du ventirad (le cas échéant). En plus du trio de 120 mm RVB à l'avant, Sharkoon fournit aussi un 120 mm RVB à l'arrière et vous pourrez compléter cette installation avec 2 unités de 120/140 mm dans la partie haute. Notons aussi que Sharkoon a tout de même pensé à ajouter de l'USB-C 3.2 Gen2 aux I/O et les autres prises sont désormais USB 3.0, ce qui n’était pas le cas avec les boitiers de 2020.

Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire ici, les images et la vidéo feront tout le reste. Le RGB Wave est disponible dès à présent au prix conseillé de 74,90 €, ce qui fait quand même un peu cher le simple ravalement de façade (en plastique !), surtout compte tenu du fait que le TK4 coûtait lui 50 € à l'époque, avec ses 4 moulins RGB inclus et une façade en verre trempé. Mais bon, cela ne surprendra personne.