La dernière fois que nous avions croisé l’i5-11400, c’était aux alentours d’une fuite complète des tarifs de Rocket Lake, où le beau était donné pour 205 € environ chez nos amis belges. Pour un i5-10400 affiché à 182 dollars aujourd’hui, le placement dans la gamme semble cohérent, mais pour quelles performances ?

Hé bien, une fuite provenant de GeekBench (relayée par un énième Twittos spécialisé dans la matière, ici @Benchleaks) nous offres quelques informations supplémentaires à ce sujet. En effet, pas moins de quatre scores valides ont été enregistrés sur la plateforme, allant de 1247 points à 1500 en monocoeur, pour 6,1 k à 6,7 k en multi. La structure interne supposée est désormais bien connue : 6 cœurs, 12 threads grâce à l’HyperThreading, 48 Kio de L1D hérités d’Ice Lake, 512 Kio de L2 par cœur, et un total de 12 Mio de L3 partagé. Côté fréquences, le niveau venu a turbiné entre 2,6 GHz base) et 4,4 GHz (en boost) : rien de bien alléchant de ce côté là, même si ces chiffres sont de bon augure pour le CPU qui se présenterait comme le plus accessible de la gamme.

Par ici pour le résultat complet !

Tout cela est bien beau, mais comment ces scores se positionnent-ils face à la concurrence ? Tout comme le 11700 présenté hier, cet i5 propose un score environ 33 % supérieur à son homologue de dixième génération en single-core, contre 16 % en multi : une performance cohérente avec une nouvelle microarchitecture permettant de gros gains sur un programme monothread, mais bridée par un 14 nm peu efficient en ce qui concerne les charges parallélisées entre cœurs. Reste encore à vérifier cela avec un exemplaire de test officiel et, surtout, une tâche réalisée à la mano par un testeur, plutôt qu’un simple bench synthétique, parfois un peu trop sensible aux tricheries des constructeurs. Rendez-vous à la sortie des bousins, supposément le 18 mars ! (Source : VideoCardz)

Rocket Lake, mon amour!