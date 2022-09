Une nouvelle révision du standard des alimentations ATX, nommée ATX 3.0, est sortie le premier février dernier : de quoi offrir de nouvelles fonctionnalités et garanties, telle la capacité pour les alimentations d’être capable de s’allumer 175 200 fois par année de fonctionnement ou encore l’assurance que les modèles compatibles soient capables de délivrer 200 % de leur puissance pendant 100 µs, pratiques pour les GPU — en théorie du moins.

Or, là n’est pas le seul changement pour les cartes graphiques : le nouveau connecteur 12VHPWR — celui intelligent, capable de délivrer 600W maximum à lui tout seul — est également de la partie, obligatoire pour les alimentations de plus de 450 W. Enfin, seulement à la première lecture de la spécification, car, après vérification auprès d’Intel, en fait, il est tout à fait possible pour des alimentations de passer la certification ATX 3.0 en ayant à la fois plus de 450 W à offrir, mais pas le nouveau connecteur.

La voilà, la source de toutes ces discordes !

Tant pis, passons par des adaptateurs, dans ce cas ? Pas si vite, puisque les spécifications sont différentes entre les machines équipées du 12VHPWR et celle qui ne le sont pas, justement au niveau de la capacité à débiter du courant en pic : pendant 100 µs, une alim AXT 3.0 équipée du 12VHPWR doit tenir le double de sa puissance, contre seulement 1,5x sa puissance si le connecteur n’est pas présent. Une non-uniformité qui sera loin d’avantager le consommateur tant elle est contre-intrusive, voire trompeuse ! Méfiance donc, avant d’acheter un (futur) GPU pompant fortement du jus d’électrons : si vous souhaitez profiter du Ray Tracing et des diverses méthodes de mise à l’échelle (XeSS, DLSS, FSR), susceptibles de générer des pics de consommation, mieux vaudra assurer ses arrières avec une alimentation de dernière génération ! (Source : Igor’s LAB et Hardware Buster)