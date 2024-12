Intel détaille sa potion magique qui transforme les Arrow Lake-S en Obélix du gaming

Les Core Ultra 200S étaient attendus de longue date par les utilisateurs de PC fixes ; ceux fans d’Intel, mais tout de même las des Raptor Lake. Hélas, si, comme nous l’écrivons dans notre test, avec Arrow Lake, l’entreprise a souhaité faire table rase du passé, les prestations dans les jeux sont aussi restées au ras des pâquerettes. Du moins, selon nos propres mesures, elles sont bien inférieures à celles des Ryzen 9000 Zen 5, mais surtout, en deçà des celles des meilleurs Raptor Lake. Malgré une consommation un peu mieux maîtrisée, la pilule a donc eu du mal à passer.

Dans un article publié pas plus tard qu’à l’instant, Intel prétend que ses processeurs Core Ultra 200S ont « été lancés à la fin du mois d'octobre avec des avancées significatives en matière de performances multithreading, de performances par watt, d'E/S de plateforme et d'overclocking », mais reconnaît timidement que « les conclusions éditoriales sur les performances de jeu ont été plus polarisées, avec des variations statistiques notables d'un article à l'autre » ; tout en en concluant que « ces résultats ne concordent pas avec nos tests internes ».

Arrow Lake-S : le schéma vaccinal contre la médiocrité sera complété en janvier

En conséquence, la société affirme que depuis le 26 octobre, ses équipes travaillent d’arrache-pied afin de déterminer les raisons pour lesquelles les Arrow Lake-S sont si minables en jeu (nous amplifions un peu). Le 8 novembre, elles avaient glané suffisamment de données pour établir un plan d’action, qui « dans un délai de 4 à 6 semaines », visait à redonner aux Core Ultra 200S tout le clinquant qu’ils avaient fait miroiter avant que les tests ne viennent ternir leur image.

En ce mercredi 18 décembre 2024, deux jours après que François Bayrou s’est rendu au conseil de municipal de Pau — pour y débattre, entre autres, d’une taxe sur les déjections canines ayant moins fait consensus que l’extermination de sangliers par les chasseurs du coin — plutôt que de sauter dans le premier avion pour Mayotte afin d’y utiliser son fameux super pouvoir de BPC (bayou post-cyclone), Intel estime donc, pour sa part, avoir terminé son enquête. La conclusion de l’entreprise, la voici : cinq causes affectaient les performances des Arrow Lake-S au moment des tests. Elles sont exposées dans le tableau ci-dessous.

À ce jour, quatre de ces cinq-pas-fantastiques ont déjà été mis hors d’état de nuire. Quant à la dernière, elle n’est qu’en sursis : le microcode 0x114 viendra l’achever dans le courant du mois de janvier.

Aux dires d’Intel, cette version BIOS doit elle aussi contribuer à améliorer les performances de certains jeux et applications. De quelle manière ? C’est toujours un mystère, mais la société promet d’éclairer notre lanterne à l’occasion du CES 2025. Pour le moment, l’explication se limite à « une petite variété d'optimisations de performance qui ont été développées récemment ou qui n'étaient pas encore prêtes pour les BIOS des cartes mères publiés jusqu'à présent ». Le gain attendu ne sera toutefois pas de 10 % ou plus comme certains l’affirmaient. Intel parle d’une amélioration modeste des performances, de l'ordre d'un chiffre (moyenne calculée sur 35 jeux).

En conclusion, la firme vous invite à appliquer dès à présent les dernières mises à jour du BIOS de votre carte mère ainsi qu’à mettre à jour votre Windows 11 avec la version 26100.2314 ou plus récente (puisque vous l’avez vu dans le tableau, certains défauts étaient imputables au système d’exploitation de Microsoft). Ou bien, à simplement attendre la version 0x114, désignée comme la mise à jour finale des correctifs de performance.

Pour nous, ces modifs commanderont de nouveaux tests. De toute façon, l’arrivée des Core Ultra 200 à 65 W de PBP aurait aussi été l’occasion de réévaluer les performances de ceux à 125 W de PBP à l’aune de ces optimisations.