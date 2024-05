Kiboufki • le matelot du hardware croque le fanatique du simracing

De quoi fêter les 30 ans de la marque à grands coups de canon ? Alors que le marché n'est pas au beau fixe pour les vendeurs de matos, Corsair poursuit sa campagne de diversification par le rachat d'entités plus ou moins en difficultés. Après Elgato (solutions de streaming) en 2018, Origin (fabricant de PC) en 2019, SCUF gaming (gamepads) en 2019, Visuals by Impulse (solutions de streaming) en 2021, puis DROP (claviers mécas) en 2023, l'appétit du flibustier ne faiblit pas et l'annonce du kiboufki du jour mentionne rien de moins que l'une des références du matériel destiné aux simracers : Fanatec !

Matez-moi donc cette pure beauté.

Et ils ont bien raison de le faire, car si Endor AG — la maison a qui appartient la marque Fanatec — a bien du mal à combler une imposante dette et lâcherait ainsi sa belle marque pour renflouer les caisses, le matériel Fanatec joui d'une excellente réputation dans le milieu du Simracing. Un milieu qui s'est d'ailleurs largement vu convoité ces dernières années avec l'arrivée d'acteurs curieusement assez proche du monde du hardware, comme Asetek ou MOZA, sur le même segment haut de gamme venant parfois titiller les piliers du très haut de gamme comme Sim Lab, Sim Cub ou encore Venym. Cooler Master, en difficultés également, s'est récemment essayé un peu plus sérieusement à la chose après quelques partenariats dans le milieu, du côté des cockpits avec son Dyn X ; séduisant sur le papier, mais assez mal placé et surtout tristement statique. Ou plus récemment — ça date d'aujourd'hui — Thermaltake avec son GR500 souffrant à priori des mêmes griefs.

C'est ainsi une acquisition logique de l'américain, lui même sous giron de EagleTree Capital, qui continue de jouer la carte du catalogue premium... Et des marges qui vont avec.

Une aquisition dans la douleur qui préfigure du bon pour la suite

Andres Ruff, PDG et Directeur de la Restructuration chez Endor AG, de déclarer :

Nous sommes très heureux d'avoir trouvé un investisseur stratégique en CORSAIR, qui connaît bien notre marché et souhaite investir sur le long terme. (...) Avec ce partenariat, nous avons désormais une autre opportunité d'investir dans le développement continu de la marque et de poser les bases d'une force opérationnelle pour les années à venir. Le Sim Racing représente une bonne expansion de portefeuille pour CORSAIR et, en retour, cela ouvre notre marque à l'immense communauté de jeux de CORSAIR et à ses marques associées. Nous sommes convaincus d'avoir trouvé la meilleure solution de financement et le partenaire stratégique dans l'intérêt de l'entreprise, de nos employés, de nos clients et de nos fournisseurs.

Un mouvement de bon augure pour la suite des solutions Fanatec, tant dans leur développement matériel comme logiciel, que dans le SAV, la distribution et la communication qui sont probablement les trois points ou la marque allemande n'était clairement pas au rendez-vous.

Mais aussi un mouvement qui devrait rimer avec plan social, en sus des récentes rondades à la direction avec la révocation, entre autres, du CEO Thomas Jackermeier en mars dernier sous la pression des financiers. Ces même financiers qui vont probablement l'avoir mauvaise de devoir se la mettre derrière l'oreille toute ou partie de la dette comme cela est prévu dans le plan de restructuration, dont les détails restent encore flous.