Continuant sur sa lancée d’intercompatibilité des jeux Windows sous Linux, la firme Valve, à laquelle nous devons Half Life 3 Steam, incorpore toujours plus de fonctionnalités dans sa surcouche maison, Proton. Or, ce logiciel se base sur WINE, un projet précédent, ce qui entraîne de nombreux rétroportages de patchs d’un logiciel à l’autre, un fait qui se reproduit une fois encore avec cette version 6.2 du premier cité.

Au menu, ce non-émulateur de l’OS de la Raymonde corrige de nombreux bugs - 51 très exactement, un chiffre qui nous plait bien, au comptoir ! – touchant des logiciels allant de Paint.NET à Foxit Reader, en passant par la ludothèque Proton avec Hitman : Absolution, World of Tanks ou encore Serious Sam. De plus, le sous-système Mono (la partie gérant le .NET Framework) se met à jour en verso 6.0.0, ce qui apporte le support de DirectX ; les manettes de XBox One devraient mieux se comporter sous Mac OS, et, en interne, les API de debug de NTDLL sont implémentées.

Pour Proton, la version est mineure (nous passons de la 5.13-5 à la 5.13-6) et se compose entre autres de changements testés sur la branche expérimentale, désormais considérés comme stables. Parmi ceux-là, citons des correctifs de son sur Cyperpunk 2077, et toujours plus de rustines sur la connexion/déconnexion à chaud des manettes sur Yakuza, DOOM ou encore Subnautica. Rajoutez à cela quelques patchs supplémentaires pour les CPU AMD, qui avaient du mal sur DOOM Eternal et le Need for Speed de 2015, ainsi qu’une rustine sympathique permettant d’éviter la prise en compte des saisies par les jeux lorsque l’overlay Steam est actif. Comme à l’accoutumée, les mises à jour se feront automatiquement, soit par votre gestionnaire de paquets, soit par Steam lui-même. À vos cartes réseau !