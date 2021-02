Malgré une sortie qui date d'il y a plus de deux ans, le DLSS de NVIDIA a encore du mal à se faire adopter massivement, la faute à un outil peu distribué auprès des petits studios. Car si les titres AAA sont souvent développés en interne avec des moteurs maison, beaucoup de studios de petite taille ou indépendants n'ont pas cette possibilité et doivent se tourner vers Unity ou l'Unreal Engine pour réaliser leurs jeux et simulations VR. Et bien c'est chose faite, NVIDIA a sorti un plugin complet pour ce dernier, permettant à ceux qui utilisent le moteur d'Epic Games d'adapter le DLSS.

Pour ce faire, vous devrez avoir la quatrième version du moteur - la 4.26 pour être précis - et télécharger le plugin depuis le site de NVIDIA, plugin qui est gratuit. Ce n'est pas rien, puisque l'Unreal Engine 4 est utilisé sur de nombreux titres, et il pourrait être intéressant de voir si certains jeux datant de 4/5 ans pourraient être mis à jour avec son support. Car il y a tout de même des titres intéressant dans la liste, comme ARK Survival Evolved, Gear of War 4 et Gears 5, ou bien Borderlands 3, bref, la liste est très longue. L'initiative sera probablement un coup de pouce pour le géant vert, qui peine encore à faire adopter à grande échelle ses nouveautés introduites avec les cartes Turing en 2018, à voir si les studios suivront et dans quelles mesures.