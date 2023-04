Obi-Wan ou Vador peuvent-ils influencer les prédications du marché SSD ?

En voilà une question qu'elle est bonne. Car cette brève ne contient pas ni une (le topo classique, une info une brève), ni trois infos (trop d'infos tuent l'info), mais bien deux informations, dont une lumineuse. Les analystes de chez Yole Group, gros cabinet lyonnais (cocorico !) spécialisé dans les marchés de semi-conducteurs, livraient leur vision des choses le 14 mars dernier pour ce qui concerne l'évolution du marché des SSD et heu... bon, ils ne prennent pas trop trop de risques pour être francs.

Après un 2021 aux dynamiques plus que porteuses, entre autres dues à la pandémie de ce foutu COVID, 2022 a été bien plus compliqué et l'inflation n'arrangeant pas les choses s'est soldé par une baisse du marché estimée de ~14 % par rapport à l'exercice précédant, chutant de 34 milliards de $ de ventes (pour 400 millions d'unités écoulées) en 2021 à 29 milliards de $ (pour 352 millions d'unités) en 2022. Pour 2023, les tendances pour le moment ne se révèlent guère prodigieuses, mais un peu tous les acteurs de l'industrie allument des cierges comptent sur une reprise progressive du business dès cette année, et Yole table sur un retour à une progression « normale » à plus long terme, recoupant les analyses passées, d'un indice annuel de + ~15% jusqu'en 2028 avec un chiffre estimé à 67 millards de $. Ouf, nous voilà rassurés.

C'est là, hasard du calendrier ou intervention divine, que Seagate dégaine le truc ultime, l'arme absolue, la Vénus de Milo du hardware : le SSD Star Wars. Yep, vous avez bien lu. Après la version Beskar, voilà du Ben Kenobi — ce vieux cinglé — sur votre mobo. Ou du Darkounet si vous êtes de mauvaise humeur. Ou du Luke si vous avez un problème de genre, mais en même temps, c'est très tendance comme débat. Bleu, rouge ou autre, du sabre laser dans le PC pour aller avec votre Titan XP collector. De quoi invoquer la force et rétablir un retour à l'équilibre des ventes de SSD, l'industrie n'aura plus qu'a remercier Seagate pour ce tour... de force.

On a trafiqué l'image pour voir si des puristes vont nous pourrir

Techniquement parlant, c'est du bon matos puisque basé sur le FireCuda 530, actuel fer-de-lance de la marque côté consumer, dont vous retrouvez les specs en consultant cette brève, et dont vous pouvez avoir une bonne idée des performances via le test de l'un de ses clones avec qui... il est en guerre (promis, c'est la dernière).

La bête vous sera livrée avec ses trois façades interchangeables, quant au dissipateur, pour la petite histoire Seagate continue son histoire d'amour avec EKWB et c'est donc eux qui se sont occupés de sa conception, et bien sûr il est aRGB, vous pourrez ainsi blasphémer peinards sur la couleur. Disponible dès maintenant dans les bonnes crémeries aux tarifs de 179,90 € pour le modèle 1 To et 279,90 € pour le modèle 2 To. Ah bah oui, il faut bien payer la licence à Disney !