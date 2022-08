Il y a quelques jours, nous avons effectué une analyse du jeu Spider-Man Remastered. À travers le prisme des divers antialiasings, incluant les upscaling, et de DXR par le ray tracing, nous avons pu évaluer les performances à travers deux cartes, la RTX 3080 Ti et la RX 6900 XT. Nous avions alors vu que les rendus DLSS 2 et FSR 2 étaient proches, mais pas identiques. En particulier le FSR 2 qui continue son chemin de croix avec du flickering présent partout, et parfois très gênant. Si le FSR était perfectible mais offrait un bon rapport perf/rendu malgré le léger flou inhérent aux upscalings spaciaux, le FSR 2 souffre de ghosting ou de flickering, sa mise au point sera longue à n'en pas douter, chose qu'a réussi à résoudre NVIDIA dans son DLSS, et surtout la dernière version 2.4.12 parfaite dans ce jeu. Si on peut émettre un petit regret, le caméléon impose un filtre sharp qui ne peut se régler, mais il reste discret malgré tout.

Le patch 1.817.1.0 est arrivé, et il est annoncé avec de grosses améliorations sur le DLSS entre autres choses, ce que nous a confirmé NVIDIA. Ce dernier le voit comme un patch très important, surtout pour les cartes plus modestes à base de RTX, ce que nous ne pourrons vérifier. Par contre, sur RTX 3080 Ti, nous l'avons fait, les scores étaient déjà importants. Voici ce qu'il en ressort avant et après patch 1.817.1.0 en QHD :

Effectivement, c'est mieux, mais sur des valeurs si hautes, cela n'a que peu d'intérêt dans cette définition. Le FSR 2 est celui qui gagne le plus avec la mise à jour, hélas son rendu scintillant ne peut lutter avec le DLSS si vous avez une RTX. Passons en UHD :

Même topo qu'en QHD à deux détails près, importants. Tout d'abord, avec le ray tracing maximal, on peut jouer à plus de 60 fps sans avoir recours au DLSS ou tout autre upscaling, c'est très rare il faut le souligner. Ensuite, le FSR 2 apporte moins dans cette définition qu'en QHD, il "dominait" le DLSS dans la définition inférieure, il est battu en UHD, comme avec la version initiale 1.812.1.0.

Au final, ce patch permet de gagner, même si dans notre cas les gains sont légers du fait de nombres très élevés. Sur une RTX moins huppée, il y a fort à parier que les gains seront appréciables, nous ne pouvons que saluer le boulot de Nixxes, qui a su faire un portage de qualité et très stable, nous avions pu voir son talent sur Horizon Zero Dawn il y a deux ans.