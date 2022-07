En ce qui nous concerne, la boucle est à présent bouclée, après ASRock et ASUS, vous pouvez maintenant vous préparer pour le lancement de Raptor Lake par Intel aussi avec votre carte mère de série 600 de chez MSI et GIGABYTE ! Comprenez par-là que les deux fabricants ont à leur tour mis en ligne les BIOS/UEFI - ou vont le faire très prochainement - taillés sur mesures en collaboration avec Intel pour Raptor Lake pour leurs plus ou moins nombreuses cartes mères LGA1700, des modèles les moins chers aux références les plus couteuses, qu'il s'agisse de chipset Z690, H670, B660 ou H610, toutes y sont passées.

Que faire ? Comme d'habitude, rien de bien compliqué. Il suffit de se rendre sur le site du fabricant, puis sur la page produit de votre carte mère et aller dans la section support pour ensuite télécharger le dernier BIOS en date. Chez MSI, l'opération pourra s'effectuer comme de coutume avec M-Flash ou en se servant du bouton Flash BIOS. Chez GIGABYTE, ce sont les outils @BIOS, Q-Flash et Q-Flash Plus qui s'offrent à vous pour le faire et vous pouvez d'ailleurs dans certains cas procéder sans même installer de CPU, de RAM ou de GPU. Libre à vous de le faire dès maintenant pour être prêt à installer votre Core 13000 immédiatement le jour venu ou d'attendre le dernier moment. Dans tous les cas, ce sera indispensable.

Voilà, le terrain est donc paré pour Raptor Lake chez tous les fabricants dont les cartes mères de série 600 sont commercialisées dans notre coin de la planète, il ne reste plus qu'à attendre le lancement, qui ne saurait trop tarder. A priori, c'est en septembre que ça devrait se passer, ce qui veut aussi dire qu'il va donc falloir digérer encore au moins un mois et demi de rumeur sur les performances des différents modèles de la 13e génération Core. Espérons qu'elles seront à la hauteur des attentes, mais aussi que la tarification ne souffrira pas trop de la hausse des prix apparemment planifiée par Intel.