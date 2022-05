La RAM coûte cher de nouveau, et parfois il n'est pas rare de devoir se rabattre vers des kits standards pour économiser quelques euros. Vous vous souvenez, c'était l'âge d'or de la DDR, des barrettes vertes moches, sans rien dessus, brutes de décoffrage. Cependant, vous pouvez quand même les customiser avec Zalman, puisque ce dernier adresse des radiateurs ARGB qui s'adaptent sur la DDR4 et la DDR5. Les modules épais de 1 mm d'alliage aluminium/magnésium (pour que vos barrettes gardent la forme) et surmontés par une rampe de 6 LED connectables via un 3 pins, et pilotables via les technologies maison ASUS, ASRock, GIGABYTE et MSi.

Il y a des pads thermiques fournis, afin d'assurer le transfert de chaleur. Mais il y en a de deux épaisseurs, de 1 mm pour faire le contact avec les puces RAM, et de 0.3 mm pour refroidir les PMIC, les fameux régulateurs de tension de la DDR5, dont leur pénurie est responsable de prix de dingue de la DDR5. Il n'y a pas de prix pour les ZM-MH10 !