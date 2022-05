Hier, AMD a lancé son refresh RDNA 2 dont on a maintes fois parlé ces dernières semaines. Les 3 cartes qui composent le refresh ont un suffixe en 50, ont des puces triées qui montent plus dans les tours et qui tiennent le choc, ont un TDP remonté afin d'assurer des fréquences plus élevées et donc des performances meilleures, et ont de la GDDR6 plus rapide, 17.5 à 18 Gbps. Globalement, on a un gain de 10 % entre la carte RDNA 2 et son refresh, mais cela est dû au fait que les constructeurs ont encore plus relâché le TDP (TGP) que ne l'a préconisé AMD, avec des cartes passant parfois les 400 W. Cela permet par exemple à la RX 6950 XT de passer devant la RTX 3090 en UHD, et de passer devant toutes les RTX en QHD et FHD, en rastérisation seulement.

Voici les caractéristiques complètes des cartes de référence, les constructeurs tordant le cou au TGP offrent des prestations supérieures.

Quid ? RX 6950 XT RX 6750 XT RX 6650 XT Die 26.8 milliards / 520 mm² 17.2 milliards / 335 mm² 11.1 milliards / 237 mm² CU/RA/SP 80/80/5120 40/40/1560 32/32/2048 Game Clock 2100 MHz 2495 MHz 2410 MHz Boost Clock 2310 MHz 2600 MHz 2635 MHz VRAM 16 Go 256-bit / 18 Gbps 12 Go 192-bit / 18 Gbps 8 Go 128-bit / 17.5 Gbps Infinity Cache 128 Mo 96 Mo 32 Mo TGP 335 W 250 W 180 W

On notera également qu'AMD lance un nouveau bundle gaming qui incorpore Saint Row 2022, et Sniper Elite 5. À ce jour les modalités ne sont pas encore définies, quelle carte reçoit quel jeu, un ? Les deux ? En France, c'est le groupe LDLC, CDiscount et Cybertek qui sont partenaires.