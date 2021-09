Il avait été « teasé » début septembre, voilà que le constructeur a officiellement introduit sa nouvelle série de SSD T-Force Cardea Liquid II. L'indice sur la grande particularité de la gamme se trouve dans le nom, il s'agit ni plus ni moins de SSD accompagnés de leur watercooling AIO dédié, constitué d'un radiateur de 120 mm et d'un énorme waterblock, le tout saupoudré de RGB ! Overkill ? Assurément, mais ça plaira certainement aux amateurs les plus hardcores qui veulent profiter au mieux de toutes les performances de leur matériel. On imagine qu'il pourrait aussi faire l'affaire dans une station de travail et pour des taches plus « professionnelles ».

Manque de pot, l'officialisation — qui n'est visiblement rien de plus qu'un second teaser — n'a pas été accompagnée de chiffres sur les débits ou l'endurance, les T-Force Cardea Liquid II sont en réalité toujours en développement. On peut deviner du visuel qu'il s'agira très certainement de SSD au format M.2 2280 habituel et probablement avec une interface PCIe 4.0 x4, le modèle le plus rapide plafonnera donc sans doute à 7400 Mo/s, le maximum permis par cette norme. L'AIO ne permettra donc pas aux SSD d'aller plus vite, mais avant tout de tenir ce niveau de performance sur une durée plus longue et quelle que soit la charge de travail, voire d'éviter complètement tout throttling, qui impacte tôt ou tard même les SSD équipés d'un gros radiateur s'ils sont fortement sollicités pendant longtemps.

À moins que TeamGroup ait plutôt opté pour du PCIe 5.0, auquel cas un AIO serait d'autant plus justifié pour une génération dont les contrôleurs consommeront en moyenne au moins 9 W. Cela parait tout de même assez peu probable, il n'existe encore aucune plateforme compatible (Alder Lake n'aurait du PCIe 5.0 que pour GPU ou du SSD Intel, si l'on en croit cette fuite), seul Marvell propose déjà à ce jour du contrôleur SSD PCIe 5.0, tandis que ceux de Silicon Motion n'arriveront a priori pas avant 2022. Au fond, il est plus probable qu'il s'agisse tout simplement d'un nouveau Cardea A440 Pro sous le capot, avec des débits théoriques de 7400/7000 Mo/s.

Quoi qu'il en soit, ces T-Force Cardea Liquid II ne destineront clairement pas à tout le monde et leur énorme waterblock ne fera sûrement pas bon ménage avec tous les PC, notamment ceux dont les cartes mères possèdent les slots M.2 principaux à proximité des emplacements PCIe x16 et où se trouvent de nos jours souvent des cartes graphiques plutôt épaisses. Enfin, on est aussi prêt à parier que les prix ne seront pas particulièrement doux.