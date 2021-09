Avec Alder Lake, les changements prévus pour les PC grand public sont nombreux : passage à la DDR5, au PCIe 5.0, microarchitecture hétérogène... Si jamais vous souhaitez mettre à jour une installation déjà en votre possession, il va falloir dénouer votre bourse. Pour autant et afin d’alléger ce coût de transition, certains standards (comme le PCIe 5.0) sont rétrocompatibles, et pour d’autres — la RAM — le contrôleur pourra supporter plusieurs normes, comme ce fût le cas lors du passage à la DDR3 sur socket LGA775.

Et sur LGA1200, alors ? Hé bien, les fuites concernant le flagship, nommé Z690, sont légions, lorsqu’il ne s’agit pas directement de cartes entières, mais le cliché volé du jour — ou plutôt, le schéma volé — devrait permettre de clarifier un peu les choses. En effet, il ne s’agit ni plus ni moins que du diagramme logique représentant les liens entre un CPU et le PCH, ainsi que les connexions offertes directement par le CPU.

Authenticité non vérifiée obligeant, il convient de prendre ces informations avec des pincettes, mais les évolutions semble suffisamment cohérentes pour être crédibles : l’interconnexion CPU/chipset passerait de 8 liens DMI 3,0 à 8 liens en 4,0, un changement nécessaire pour offrir les 12 lignes PCIe 4.0 et les 16 lignes PCIe 3.0, sachant que le PCIe 5.0 ne serait présent que sur le CPU, et encore, sur 16 lignes seulement. À titre de comparaison, le Z590 actuel en propose 20 (4,0) en provenance du processeur, autorisant ainsi une carte graphique et un SSD à cette norme-là.

Avec seulement 16 lignes PCIe 5.0, ce type de design serait bien moins répandu, un fait fort dommageable puisque les GPU ne sont pas limités par cette bande passante, ou tout du moins pas en jeu sur les titres actuels. Pour le reste, le contrôleur mémoire serait bel et bien hybride DDR4 et DDR5, et tout le bazar du Wifi 6E/7, Ethernet et son serait de la partie. À l’inverse, l’USB 4.0 semble aux abonnés absent : il faudra pour cela un contrôleur additionnel, tout comme le Thunderbolt : armez-vous de patience ! De toute manière, les périphériques et cartes compatibles ne risquent pas de déborder des étaux en 2022, autant dire que vous aurez le temps de vous équiper post-achat. (Source : PC INQUISITOR via VideoCardz)