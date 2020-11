Icy Dock a récemment intronisé un certain nombre de nouveautés. Parmi elles, le ToughArmor MB840M2P-B, une carte PCIe 3.0 x4 permettant d'ajouter un port M.2 NVMe à sa machine et que nous avons d'ailleurs testé. Un peu plus tôt, la marque avait aussi annoncé des boîtiers externes de poche pour du SSD M.2 transportable, MB861U31-1M2B et MB809U3-1M2B - NVMe et USB 10 Go/s pour le premier, et SATA et USB 5 Go/s pour le second. À leur propos, ces deux solutions sont arrivées dans le commerce il y a peu et parce que n'avions pas les tarifs au moment de leur présentation, profitons-en, les voici : 71,95 € et 24,95 €, respectivement (juste la boite, pas de SSD) ! Entre temps, le constructeur a complété son catalogue axé autour du SSD M.2 avec la référence ToughArmor MB852M2PO-B, qui est donc la nouveauté que nous allons sommairement vous présenter aujourd'hui.



Ni boîtier externe ni carte PCI, le MB852M2PO-B occupera l'espace d'un lecteur disque au format ODD ultra-slim 9,5 mm, qu'il faudra donc évidemment dégager au préalable si ce n'est déjà fait. Parce que ce genre de baie est plutôt rare sur un boîtier grand public, où la baie 5,25" est elle-même en voie d'extinction depuis longtemps, ce produit s'adressera plus particulièrement aux PC pros, serveurs ou systèmes embarqués. Ce dispositif entièrement en métal, protégé contre les vibrations et disposant de l'EMI Grounding peut accueillir deux SSD M.2 2230 /2242 /2260/ 2280 /22110, installables sans outils en 10 secondes et qui ne peuvent être que NVMe, le SATA n'étant pas supporté.

Chaque baie dispose de son propre connecteur PCIe 4.0 OCuLink (SFF-9402), promettant un taux de transfert jusqu'à 64 Go/s, de quoi convenir amplement aux SSD NVMe les plus rapides du marché. Enfin, pour évacuer les calories produites par ces nouvelles véritables sources de chaleur que sont les SSD NVMe, chaque plateau SSD est en aluminium et intègre un pad thermique.

Comme un peu tout chez Icy Dock, cette solution plutôt spécialisée et destinée à un marché de niche a évidemment un coût : 164,95 € et une garantie de 3 ans ! Le MB852M2PO-B est déjà référence en magasin et ne devrait pas tarder à être disponible dans les prochains jours. En tout cas, ce n'est guère la première prouesse du genre chez Icy Dock, qui a déjà fait la même chose pour les SSD 2,5" SATA et disques durs 2,5", toujours dans le format de la baie ODD ultra-slim. Le choix de la solution ne manque pas...